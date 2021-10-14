شفاعة أدوات الرسول .. أمور عظيمة لا تعرفها في ذكرى المولد النبوي

شفاعة أدوات الرسول .. من الأمور التي يكثر الحديث عنها في الوقت الراهن ما يتعلق بالمولد النبوي الشريف وشفاعة أدوات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك ما يسمى بـ شفاعة أدوات الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنه حينما يلقى رسول الله سيطلب منه أن يتصدق عليه ببردته الشريفة.

شفاعة أدوات الرسول

وقال الجندي: "كان في الزمن القريب يحكمنا في الحواديت أن الملك حين يرسل مرسال يقول: خد خاتمي هذا لتبلغ الملك أنها مني كعلامة، وسيدنا النبي كان كده، أدواته لها شفاعة".

ولفت الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc في بيان شفاعة أداوت الرسول، سيدنا الحسن البصري كان في حالة تجلي كان يصف قميص النبي وفي نعله كان يقول كان نعل نعلوا بذكره، فسئل يا إمام كيف نعلوا بذكر نعله، فقال أمر موسى بخلع نعله ولم يؤمر الحبيب في ليلة الإسراء والمعراج.

بركة متعلقات النبي

أكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، على أن متعلقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها من البركات والتبريكات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مستشهداً بما حدث مع أم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc في بيان شفاعة أداوت الرسول: لما ماتت أم سيدنا علي بن أبي طالب بكى النبي وقال كفنوها في قميصي، وذهب بها للبيقع ونزل في قبرها ولما سؤل عن فعله فقال أم القميص فلكي تكسى من حلل الجنة، وأما اضجاعي في قبرها فكي يكون روضة من رياض الجنة".

فضائل شعر النبي

قال الداعية الإسلامي هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن شعر النبي صلى الله عليه وسلمك له فضائل عظيمة والصحابة كانوا يتبركون به، ومنهم خالد بن الوليد ما دخلت غزوة من الغزوات إلا ونصرني الله تعالى ببركة شعر النبي.

ولفت "تمام" خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc في بيان شفاعة أداوت الرسول، إن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحتضر طلب من خادمه وضع خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تحت لسانه، يقول الخادم: فمات وهي تحت لسانه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان عنده 3 شعرات فلم شعر بوفاته طلب أن توضع شعرة على عينه اليمنى وأخرى على اليسرى، وشعرة على فمه وكفن ودفن بها رضي الله عنه"، مشدداً في حجة الوداع كان الصحابة يتسابقون في أخذ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم.