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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صحابية كفنها النبي في قميصه؟.. رمضان عبد المعز يوضح فضلها.. فيديو

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز

أكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، أن متعلقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها من البركات والتبريكات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مستشهداً بما حدث مع أم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.  

بركة متعلقات النبي

وقال عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc: "لما ماتت أم سيدنا علي بن أبي طالب بكى النبي وقال كفنوها في قميصي، وذهب بها للبيقع ونزل في قبرها ولما سؤل عن فعله فقال أم القميص فلكي تكسى من حلل الجنة، وأما اضجاعي في قبرها فكي يكون روضة من رياض الجنة".

جدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناديها بـ"أمي".

فضائل شعر النبي 

قال الداعية الإسلامي هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن شعر النبي صلى الله عليه وسلمك له فضائل عظيمة والصحابة كانوا يتبركون به، ومنهم خالد بن الوليد ما دخلت غزوة من الغزوات إلا ونصرني الله تعالى ببركة شعر النبي.

ولفت "تمام" خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، إن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحتضر طلب من خادمه وضع خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تحت لسانه، يقول الخادم: فمات وهي تحت لسانه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان عنده 3 شعرات فلم شعر بوفاته طلب أن توضع شعرة على عينه اليمنى وأخرى على اليسرى، وشعرة على فمه وكفن ودفن بها رضي الله عنه"، مشدداً في حجة الوداع كان الصحابة يتسابقون في أخذ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم. 

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رسالة شديدة اللهجة من خالد الجندي لمن ينكر عصمة النبي.. فيديو

عصمة النبي 

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إيماناً بعصمة الأنبياء والتبرأ إلى الله ممن ينتقص من حقهم وممن ينزلهم عن قدرهم، مشدداً على إيمانه بأن الأنبياء منزهون عن الذنب والمعصية والخطيئة، وإيمانه بأن الخطأ البشري والنسيان قد يرد على الأنبياء.

وتابع الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc:"اسمع منا ولا تسمع عنا.. نحن نؤمن بعصمة الأنبياء وهم منزهون عن المعصية، فاحذر فتاوى النت وتطاولهم على النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وشدد الداعية الإسلامي على أن هناك من ينشرون بوستات بعنوان: "فتاوى مثيرة للجدل للداعية خالد الجندي" منها أن النبي ليس معصوماً، متسائلا:"قطع لسانك أيها الكاتب.. أومال مين اللي معصوم؟! أنتوني كوين مثلاُ!.. انتم بتشربوا حاجة؟!".

رمضان عبد المعز بركة متعلقات النبي فضائل شعر النبي عصمة النبي إحياء ذكرى المولد النبوي

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