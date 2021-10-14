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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحامي أيمن رابح يطالب بـ إحصائيات واضحة بشأن أخطاء الأطباء

المحامي أيمن رابح
المحامي أيمن رابح

قال المحامي أيمن رابح، إنه حتى الآن لا يوجد إحصائية رسمية بعدد أخطاء الأطباء التي تحدث في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، جاء ذلك تعليقا على مشروع قانون المسؤولية الطبية.

 

وأضاف أيمن رابح خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى خلال برنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه من المفترض صدور إحصائيات كل عام بخصوص الأخطاء الطبية.

 

وتابع أيمن رابح أن الإحصائيات ينبغي أن تكون إحداهما من نقابة الأطباء وتأخذ من واقع الشكاوى التي تقدم لها سنويا، والأخرى من الجهاز الإداري للدولة، مثلما تفعل المحاكم وبعض الجهات الحكومية.

 

وأردف أنه طالب مرارا نقابة الأطباء بإصدار إحصائية للأخطاء الطبية لكن دون استجابة، موضحا أن المشكلات الإدارية المعتادة تقف عائقا في سبيل تقديم تلك الإحصائية للمجتمع المدني.

 

واستطرد أيمن رابح أنه ليس هناك قانون يلزم نقابة الأطباء أو غيرها بإصدار إحصائية للأخطاء الطبية، مضيفا أنه يجب وجود تلك الإحصائية من أجل القضاء على الإهمال الطبي في مصر.

أخطاء الأطباء الأطباء المستشفيات مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية

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