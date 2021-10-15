أحمد سنجاب: هناك تحفظات على قاضى التحقيقات فى حريق مرفأ بيروت من بعض السياسيين

قال أحمد سنجاب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لبنان، إن الوضع فى لبنان صعب، وهناك مشكلات كثيرة يعانى منها المواطنين.



وأضاف مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لبنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه حدث إطلاق نار فى لبنان خلال احتجاجات و تطالب برحيل المحقق العدلى فى انفجار مرفأ بيروت.



ولفت إلى أن اليوم تغيب أحد النواب عن الاستعداء للتحقيق، بشأن انفجار مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن القوى السياسية فى لبنان تطالب بمواصلة التحقيق و استدعاء كل المسئولين عن حريق مرفأ بيروت.



وكشف مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لبنان، أن هناك تحفظات على قاضى التحقيقات فى حريق مرفأ بيروت من بعض السياسيين بلبنان.

