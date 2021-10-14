ارتفاع أداء 13 قطاعا وتراجع 4آخرين خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم

ارتفع أداء 13 قطاعًا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس على رأسها التجارة والموزعون ثم قطاع السياحة والترفيه ثم قطاع الموارد الأساسية.

وصعد قطاع الطاقة والخدمات المساندة، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، كما ارتفع قطاع البنوك، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ.



وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، في البورصة المصرية ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ثم قطاعي العقارات وخدمات النقل والشحن.

فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، وأخيرًا قطاع مواد البناء.



البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه نهاية جلسات الأسبوع



وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.