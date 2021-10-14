وزير الأوقاف: المدارس المختلطة ليست حراما .. فيديو

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن حكم المدارس المختلطة.

وأكد جمعة، خلال حواره ببرنامج “كلمة السر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى خالد ميرى قائلا:" المدارس المختلطة مش حرام واللي عنده حاجة بتقول إنها حرام يطلعها".

وزير الأوقاف عن أغاني المهرجانات : أنا مع الفن الذي يبني الدولة

وكان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كشف عن رأيه فى الفن، خاصة فى ظل انتشار أغانى المهرجانات.

وأوضح جمعة:" سئل سيدنا محمد عن الشعر، فقال حسنه كحسنه وقبيحه كـ قبيحه".

وتابع وزير الأوقاف: الفن الذي ينمي الذوق العام والحس الانساني ويدعم الوطنية أمر مقبول ومحترم.