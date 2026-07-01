موعد تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية ابتداءً من 15 يوليو حتى 30 يوليو 2026م من خريجي الجامعات المصرية، وذلك للعام الدراسي 2026/2027م.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحدد المركز المستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج وهي كالآتي:

- أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية + صورة منها.

- (2) صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- (2) صورة شخصية بمقاس 4 × 6.

- أصل شهادة الميلاد الإلكترونية + صورة منها.

- أصل الموقف من التجنيد للذكور للاطلاع + صورة منه.

- شهادة الخدمة العامة للإناث (إن وجدت) + صورة منها.

- (2) دوسيه بلاستيك محكم الغلق لحفظ الأوراق.

وتُسلَّم الأوراق يدويًا فقط بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

كما حدد المركز الفئات المستهدفة للإلتحاق بالبرنامج وهم: - معلمو اللغة العربية، والعلوم الشرعية، والمواد الثقافية، وكذلك الراغبون في التدريس للوافدين والأجانب.

ويُمنح خريج البرنامج شهادة معتمدة من جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر، بعد اجتياز جميع متطلباته بنجاح.

وتعتمد الدراسة على الحضور المباشر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، لمدة عام دراسي يبدأ من أول أكتوبر 2026م حتى يونيو 2027م.

وتشمل الدراسة ثلاث محاضرات يوميًا، تبدأ من الساعة الـ9 صباحا ومدة كل محاضرة ساعتان، موزعة على فصلين دراسيين، ويتضمن البرنامج 12 مادة دراسية (نظرية وعملية)، ويؤدي الطالب اختباراً في نهاية كل فصل دراسي.

ويدرس الطالب مادة التربية العملية في تخصصه، أو التخصص الأقرب له (لغة عربية-علوم شرعية-قرآن كريم- رياضيات- علوم-دراسات اجتماعية-رياض أطفال...إلخ)، ولا يدرس مادة اللغة العربية إلا المتخصصين فيه بالمؤهل الدراسي الجامعي، تجرى التربية العملية بمعاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي - إعدادي - ثانوي، بنين وفتيات)، ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويتم تنفيذ الجانب العملي بالحضور المباشر يومًا واحدًا أسبوعيًا (يُختار من الأحد إلى الخميس)، حسب ظروف الطالب، بالتنسيق مع إدارة البرنامج.

وأوضح المركز أنه لا يخضع الطالب لاختبار في مادة التربية العملية، وإنما يُقيم بناءً على الحضور والالتزام والتطبيق، ويُعد الغياب المتكرر رسوبًا.

ويشترط للحضور نسبة لا تقل عن 70%، ويُفصل الطالب إذا تجاوز نسبة الغياب دون عذر قهري موثق.

المقررات الدراسية في البرنامج

وذكر المركز المقررات الدراسية بالبرنامج:

- بناء برامج تعليم الناطقين بغير العربية.

- أسس ومهارات تدريس الناطقين بغير العربية.

- التقنيات في تعليم الناطقين بغير العربية.

- علم اللغة العام.

- النحو والصرف.

- استراتيجيات التدريس.

- البلاغة الوظيفية.

- علم النفس التربوي والفروق الفردية.

- أخلاقيات مهنة التدريس.

- ثقافة معلمي الناطقين بغير العربية.

- علم اللغة التطبيقي.

- التربية العملية.