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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية لمسابقة مواهب وقدرات للطلاب الوافدين بالأزهر

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية لمسابقة مواهب وقدرات للطلاب الوافدين بالأزهر
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية لمسابقة مواهب وقدرات للطلاب الوافدين بالأزهر
محمد شحتة

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات" في موسمها الخامس تحت شعار "عطاء يتجدد"، وذلك للطلاب الوافدين الدارسين بجميع المراحل التعليمية بالأزهر الشريف (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا).

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف أ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين. 

مسابقة مواهب وقدرات للطلاب الوافدين بالأزهر

وتضمنت الفعاليات أربع مسابقات شارك فيها ١٦٠ طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، تنوعت بين حفظ وترتيل القرآن الكريم، ومسابقة في الأصوات الحسنة، ومسابقة عن الثقافة الإسلامية، حيث بدأت الفعاليات بمسابقة الأصوات الحسنة، التي شارك فيها نحو ٤٠ طالبًا وطالبة، وتولى تحكيمها كل من: د/ حسام صقر، مدرب الأصوات بدار الأوبرا المصرية، والشيخ طه النعماني، القارئ بجامع عمرو بن العاص، وحسام الأجاوي، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

كما تضمنت الفعاليات مسابقة حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم، بمشاركة ٢٨ طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وتولى تحكيمها: الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمد فوزي، إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ يوسف حلاوة، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

واشتملت الفعاليات أيضًا على مسابقة حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن، التي شارك فيها ٥٠ طالبًا وطالبة، وقام بتحكيم الأعمال كل من: أ.د/ اعتماد عبد الصادق عفيفي، أستاذ القراءات بجامعة الأزهر، الدكتور محمد علوة، الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم وعضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

واختتمت الفعاليات مسابقة الثقافة الإسلامية التي شارك فيها ٤٥ طالبًا وطالبة، وقام بتحكيمها كل من أ.د/ محمد عبد الدايم الجندى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذة الدكتورة شهيدة مرعي، وكيل كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين للدراسات العليا.

وفي هذا الاطار، صرحت أ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، بأن هذه المسابقات تهدف إلى خلق تنوع علمي ثقافي فكري بين الطلاب الوافدين المتميزين وحفظة القرآن الكريم، كما تسعى لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتعارض مع المنهج الأزهري الوسطي.

وعقب انتهاء التصفيات، سيُعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور المسابقة، بإجمالي جوائز مالية قدرها ١.٠٢٧.٥٠٠ جنيه مصري (مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه)، تُمنح لعدد ١٧٠ فائزًا، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير لجميع الفائزين، كما سيُنظم المركز حفلًا لتكريم الفائزين، بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف، والسفراء، والوزراء، والشخصيات العامة رفيعة المستوى.

وتأتي هذه المسابقات في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الطلاب الوافدين وتشجيعهم على اكتشاف وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، بما يشمل حفظ القرآن الكريم وتلاوته، والإنشاد، والرسم، والزخرفة، وغيرها من الفنون. ويؤكد الأزهر من خلال هذه الفعاليات اهتمامه ببناء شخصية الطالب الوافد بصورة متكاملة، حيث لا يقتصر دوره على الجانب التعليمي فحسب، بل يمتد إلى رعاية المواهب وصقلها وتوفير البيئة المناسبة لإبرازها وتنميتها.

مسابقة مواهب وقدرات شيخ الأزهر مسابقة مواهب وقدرات للطلاب الوافدين بالأزهر

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