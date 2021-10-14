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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مختار جمعة: الرئيس أكبر داعم للحفاظ على أموال الوزارة.. والناس مبسوطة بالأذان الموحد

مختار جمعة
مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن إيرادات الوزارة وصلت مليار و٨١٥ مليون جنيه ونستهدف تخطي الـ ٢ مليار جنيه هذا العام.

 

وأوضح جمعة، خلال حواره مع برنامج “كلمة السر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى خالد ميرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم للحفاظ على أموال الأوقاف.

 

وأشار  وزير الأوقاف إلى أن أصول الهيئة قد يُعاد النظر بها في حالة تعديل قوانين الإيجار القديم لأن كلها إيجار.

 

وعن بناء المساجد قال وزير الأوقاف إنه تم افتتاح ١٧٠٠ مسجد خلال ١٣ شهرا ونصف، معقبا: "نقوم ببناء ما يعادل ٥ مساجد يوميًا وهذا لم يحدث بالتاريخ من قبل".

 

وبالنسبة للأذان الموحد الذى بدأ تطبيقه فى بعض المحافظات قال “الناس مبسوطة بالأذان الموحد”.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الاوقاف محمد مختار جمعة كلمة السر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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مختار جمعة: الرئيس أكبر داعم للحفاظ على أموال الوزارة.. والناس مبسوطة بالأذان الموحد

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