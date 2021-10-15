تكريم خاص للفنان سمير غانم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح الجونة السينمائي

وسط أجواء مبهجة بما تم إنجازه بمركز الجونة للمؤتمرات، بعد الحريق الذي اندلع فيه صباح أمس، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ليبدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الذي توجه خلالها بالشكر لجميع السادة الحضور، و الترحيب بوجودهم وقال: في بداية هذا المهرجان دعونا نتذكر هذا الرجل العصامي المهندس أنسي ساويرس، فلولا هذا الرجل ما كان لهذا الكيان وجود.

كلمة انتشال التميمي

تفاصيل حفل الافتتاح

وأضاف: المهرجان في دورته الحالية دليل واضح على ما يحظي به من مكانة عالمية، وعلى الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا اجتازت مصر تلك المنحه، و وجودكم اليوم اكبر دليل علي ذلك، ومصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال السياح، كما أن الفن يساهم في تطوير سلوكيات البشر و منحهم الثقة.

ليصعد بعدها المهندس سميح ساويري مؤسس مدينة الجونة إلي خشبة المسرح بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان وقال: انا طالع مع يسرا للتأكيد على أنها الداعم الرئيسي للمهرجان منذ بدايته، لترد يسرا عليه قائلة :"انا سعيدة بتواجدي مع عائلة ساويرس، فهم ضهر و دعم".

ليستكمل المهندس سميح كلمته قائلا:" نحتفل هذا العام بخامس دورة، و كل سنة بتكون أصعب من ما سبقها، وعلي الرغم من أننا نحاول كل عام ان نكون اكثر تنظيما، ودائما تحدث ظروف خارجة عن ارادتنا، ليعتذر ساويرس عن تأخير انطلاق الحفل لمدة نصف ساعة، وقال:" العام المقبل لن يحدث ذلك مرة أخري".

وأشار ساويرس إلى أنه مجهد منذ حادث امس، و قال: "انا من امبارح و اعصابي تعبانه لسببين الاول لخروج المهرجان في أفضل شكل، و ان يعود المكان الي ما كان عليه، عمري في حياتي ما كنت فخور بالعمالة اللي شغاله معايا ودايما "بيشيلوني "الا في 24 ساعة الماضية، و ان شاء الله تحضرون الى هنا و اكون انتهيت من قاعة الموسيقى التي وعدت بها وزيرة الثقافة منذ عدة سنوات، و لم أوف بوعدي ، و انا لم أعتد على ذلك.

ويصعد بعدها الفنان سيد رجب على المسرح ليشارك بالحكي والتعليق على فيديو عرض لتكريم النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في هذا العام، و منهم (الكاتب والمؤلف وحيد حامد، والكاتب مصطفي محرم، الفنان يوسف شعبان، الفنانه احلام الجريتلي، الفنانة دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان، هادي الجيار، مدير التصوير رمسيس مرزوق، و اخرين من صناع السينما المصرية و العالمية.

لجان التحكيم

لجان تحكيم مهرجان الجونة

ليصعد بعدها مدير المهرجان انتشال التميمي، ليرحب بالسادة الحضور، قائلا "خلال السنوات الماضية نفخر أننا قدمنا مشروع ناجح في خريطة المهرجانات الدولية، و صاحب الفضل في ذلك هو فريق المهرجان الذي عمل بجهد حتى وصل إلى تلك المكانة، و يتحول من شخص لم يشاهد افلام الي خبير في المهرجانات الدولية.

ليقدم لجان التحكيم، و هم : لجان تحكيم مسابقة النجمة الخضراء (الممثلة المصرية أروى جودة، المخرج كيفان مشايخ، الصحفية رنا نجار) ، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة( المخرج والمنتج المصري تامر عشري، مبرمجة الأفلام أليس خروبي، الممثلة المغربية نادية كوندا، الصحفية والناقدة الإيطالية إي نينا روث، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري)، تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون ، بالإضافة إلى المخرجة الأمريكية كيم إيه سنايدر. كما تضم لجنة التحكيم المخرج الأردني الهولندي محمود المساد، والمنتجة الفلسطينية مي عوده ، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا، و تضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، وسارة هوش المؤسس ، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، تضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو ، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي، وكذلك الصحفي المصري محمد نبيل، أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت ،إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي ، والمنتج والمخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي.

كما طالب انتشال التميمي من المخرج امير رمسيس المدير الفني للمهرجان، و الفنانة بشري رئيس العمليات و الشريك المؤسس في المهرجان من الصعود علي خشبة المسرح لأخذ الصورة التذكارية.

تكريم أحمد السقا

تكريم أحمد السقا

قدمت بعدها الاعلامية ناردين فرج مقدمة الحفل الفنانة هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا لتقدم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، حيث بدأت هند كلمتها بوصفه بالفارس، الذي يضحي بحياته من اجل انجاح عمل.

ليتسلم الفنان احمد السقا تكريمه و يهدي جائزته لعدد من الأشخاص المؤثرين في حياته ، و قال:" أحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان على تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، اود ان احكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة مني زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، و يحلموا يشاركوا فيها و اقصي طموحهم يقدموا مشهد او اثنين، حتى جاء فيلم اسماعيلية رايح جاي، الذي أحدث طفرة في المعدات و الإيرادات، وربنا وفقني اني اكون جزء من تلك الطفرة

وأضاف قائلا:"اهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الأول الاثنين عاشا مع بعض و نجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، و الفنانة دلال عبدالعزيز، و الاهداء الثاني لرجل انجب 3 رجال و ما حدث امس كان اكبر دليل و هو المهندس أنسي ساويرس، و الاهداء الثالث لابي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفي، و سالني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما ، فقال لي : "خد كل حاجه من النجم إلا البعد"، الاهداء الرائع لزوجتي ام اولادي مها الصغير، و الاهداء الأخير لأمي السيدة نادية السروجي ".