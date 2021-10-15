"هالة صدقي" عن سمير غانم: ذكرياتي توفت معه

قالت الفنانة هالة صدقي، إن العام الحالي شهد رحيل كبار النجوم، متابعة: حزنت عليهم جميعا.



وأضافت “هالة صدقي”خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي: أكثر من حزنت وبكيت عليه هو الراحل سمير غانم ، متابعة: “ بكيت عليه أوي، فهو ليس مجرد قيمة فنية بل تاريخ وذكريات”.



وأوضحت: بعد وفاة سمير غانم شعرت بأن ذكرياتي معه توفت".



وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد أيضا داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.