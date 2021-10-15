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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أديل تطرح أغنيتها الجديدة Easy On Me كاملة على يوتيوب.. فيديو

أديل
أديل

طرحت المغنية العالمية الشهيرة أديل فيديو كليب أغنيتها الجديدة Easy On Me كاملة على قناتها بموقع يوتيوب، بعد انتظار فترة طويلة، وتشويق جمهورها على مدار الأيام الماضية. 

تسببت دعاية العودة المنتظرة للمغنية الإنجليزية أديل  بألبوم جديد في حالة من الجدل وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر. 

بدأت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بأديل الإعلان عن أغاني ألبومها الجديد، التي ستطرح منها سينجل قريبا، باسم Easy on Me. 

تصدر اسم أديل مواقع التواصل الاجتماعي  قبل الانقطاع الذي سيطر على العالم كله، ودام لعدة ساعات، وربط محبوها بسخرية بين عودتها القوية وتأثيرها على السوشيال ميديا. 

أديل هي مغنية عالمية عرفت منذ سنوات بأغانيها الناجحة، وحازت على حوالي 15 جائزة جرامي عن أول أغنية منفردة لها عام 2016. 

غابت أديل عن الساحة خلال الفترة الماضية بعد مرورها بأزمات خاصة أبرزها طلاقها، وفقدانها الكثير من وزنها، والتزامها بمنزلها خلال فترة انتشار جائحة كورونا. 

ألبوم أديل الجديد 

نشرت المغنية البريطانية الشهيرة أديل بيان رسمي تعلن فيه عن موعد طرح ألبومها الرابع المنتظر منذ عدة سنوات، بعد تغيب عن السوشيال ميديا والتغيير الشامل الذي برز عليها. 

وأوضحت أديل الحائزة على عدد كبير من جوائز الجرامي، أن ألبومها المقبل سيطرح يوم 19 نوفمبر المقبل، ويشهد في كلماته على مواقف من رحلة حياتها الخاصة. 

ثروة أديل 

أعلنت أديل، امتلاكها ثلاثة منازل متجاورة في لوس أنجلوس بأمريكا، رغم عدم قدرتها على شراء عقارات في العاصمة البريطانية لندن. 

وكشفت أديل، في حوار لها مع مجلة فوج البريطانية، أنها انتقلت إلى لوس أنجلوس بسبب رغبتها في الحصول على منزلا واسعا ، حيث أنها لا تستطع تحمل تكلفة شرائه في لندن بحسب وكالة سبوتنيك. 

وتحدثت أديل ، في حوارها عن ارتفاع أسعار العقارات في لندن بصورة كبيرة جدا، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة إندبندنت عن ثروتها التي وصلت إلى نحو 177 مليون دولار. 

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا عن تصريحات أديل، تناولت فيه حديث أديل عن سبب امتلاكها 3 منازل متجاورة في لوس أنجلوس.

ولفت المطربة البريطانية، إلى أن تعيش في منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لن تستطيع شراء مثله في لندن بسبب الفارق الكبير في الأسعار بين المدينتين.

ونوهت الصحيفة ، إلى أن أديل تمتلك 3 منازل متجاورة في لوس أنجلوس قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار.

اديل فيديو كليب أديل Easy on Me ألبوم أديل ثروة أديل

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