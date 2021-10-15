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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

منذ إعلان خبر حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، تحمس جمهور النجمة نادين نسيب نجيم لمشاهدة إطلالتها على السجادة الحمراء بعدما تألقت مؤخرا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور وغيرها من الاحتفالات الفنية. 

وأطلت نادين نسيب نجيم في مهرجان الجونة بفستان ذهبي اللون، من تصميم زهير مراد، ونشرت صور لحضورها حفل الافتتاح على حسابها بتطبيق انستجرام. 

وعلقت الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين نسيب نجيم على صورها في الجونة قائلة إنها تشعر بالفخر والسعادة لحضور النسخة الخامسة من المهرجان بعدما أعلنت سابقا فشلها في اللحاق به ثلاث مرات سابقة. 

وأبرزت نادين نسيب إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير  الناعم.


وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسورات المميزة ، فقامت بإختيار قرطين ناعمين وقلادة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ويعد هذا هو الظهور الفني الأول لنادين نسيب نجيم بعد انتهاء عرض مسلسلها الأخير صالون زهرة الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصة شاهد، وظهرت فيه بخفة دم وقدرات تمثيلية عالية في المشاهد الدرامية والساخرة. 

افتتاح مهرجان الجونة 


أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.



وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.


وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

نادين نسيب نجيم افتتاح مهرجان الجونة زهير مراد صالون زهرة مهرجان الجونة

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