شهامة سائق تنقذ سيدة وطفلها من الغرق بالفيوم

أقدم قائد سيارة تاكسي أجرة الفيوم يدعى إيهاب أبو العينين في العقد الثالث من العمر مقيم بعلواية سعادة بالصوفي بإلقاء نفسه بكامل ملابسه في البحر لإنقاذ سيدة وطفلها سقطو في بحر سنورس خلف فيلا المحافظ.

وتعود الواقعة عندما كان السائق معه مشوار إلى حي الجامعه وشاهد ازدحام على كوبري خلف فيلا المحافظ والناس بتتفرج وتشاهد وفي بعض منهم يقوم بتصوير فوقف وسٱل أحد الأشخاص في أي قال له بٱن يوجد سيدة وقعت في البحر ومعه طفلها.

فقام بفتح باب التاكسي مسرعاً وسط الحشد الكبير وقفز في البحر بجميع محتوياته وملابسه كاملة لانقاذهم وفعلا شهامة ومروءة وإصراره ساعد في إنقاذهم من الغرق وخروجهم من البحر.

ولم يسٱل الرجل الشهم أسباب وقوعه أو اي سؤال يكون فيها احراج للسيدة علما بأنه يوجد أسوار علي ضفاف البحر.

وبعد الاطمئنان عليها هي وطفلها وضياع بعض من محتوياته والحذاء وملابسه كلها مبللة من المياه اتٱسف للراكب واستسمحه لركوب تاكسي آخر لكي يستطيع عودة الي منزله وتغير ملابسه.