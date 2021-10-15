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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

200 ألف جنيه للأفراد..صباح البلد يكشف تفاصيل جائزة مصر للتميز الحكومي

صدى البلد

علقت الإعلامية لميس سلامة، على جائزة مصر للتميز الحكومي، قائله: بالأمس نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عن الجائزة.


وأضافت "سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": هي جائزة وطنية تستهدف تشجيع العاملين بالجهاز الحكومي والمؤسسات على التنافس الإيجابي الفعال والبناء.


وأوضحت أن الجائزة تعمل على ترسيخ مبادئ العمل والتميز في كافة المجالات، مما سينعكس بالإيجاب على المجتمع والمواطن المصري.


ولفتت إلى أن تلك الجائزة تم إطلاقها في عام 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وخطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وتكريم المتميزين في الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

 

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة يوم 19 أكتوبر الجاري.

 

وأكدت الإعلامية “نهاد سعيد" على أن الدولة تحرص على تغيير فلسفة العمل الحكومي وتسليط الضوء على النماذج الناجحة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي جهة حكومية أن تشارك بالجائزة.


ولفتت إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن أكثر من 5 الاف جهة ومؤسسة حكومية، منوهة بأن قيمة الجائزة وصلت إلى مليون جنيه للمؤسسات و200 ألف جنيه للأفراد.

 

جائزة مصر للتميز الحكومي مجلس الوزراء الجهاز الحكومي عبدالفتاح السيسي اخبار التوك شو

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