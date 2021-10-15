التعليم العالي في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتفقد جامعتي القاهرة وعين شمس لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.. ويغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: استكمال معامل الطاقة الجديدة والمتجددة



وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو

وزير التعليم العالي:

إعادة 17 ألف قطعة أثرية للعراق بدعم من اليونسكو

إضفاء طابع تراثي على بيت مصر للطلاب في باريس



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تفقد وزير التعليم العالي لجامعة القاهرة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ويغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو.



حيث قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لجامعة القاهرة، لمتابعة استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 والوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية، يرافقه د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي.



وفي بداية الزيارة، قام الوزير بأداء تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديث أبوي واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطعيم كافة منتسبي الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع، ومتابعة دورية وتفصيلية من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومي مع وزارة الصحة والسكان.



واطمأن الدكتور عبدالغفار ، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.

بينما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد وأنشطة الجامعة التعليمية والبحثية.

وأفاد التقرير باستكمال تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها حيث تحتوى الجامعة على 37 قاعة دراسية مجهزة بأجهزة عرض حديثة، كما تم استكمال معامل الطاقة الجديدة والمتجددة وورشة الصيانة ومعامل الحاسب الآلي ومعامل الميكاترونكس، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضح التقرير أن الجامعة تقدم 6 برامج دراسية متميزة ، تشمل: (برنامج تكنولوجيا المعلومات – برنامج الميكاترونكس – برنامج الأوتوترونكس- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة – برنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول – برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

كما غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، القاهرة، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة (212) للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقى الوزير بيان مصر و كذلك بيان المجموعة العربية أمام المجلس، وذلك مساء غداً الإثنين.



كما يناقش المجلس فى دورته الـ 212 الأوضاع الخاصة بمجالات التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي، فضلاً عن الاستماع لكلمات ممثلي الدول الأعضاء فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على اهتمام المجموعة العربية بالعلوم من أجل تقليص الفجوات المعرفية والرقمية، مشيدًا بتوصيات المنتدى الإقليمي الأولِ للعِلم المفتوح في الوطنِ العربيّ الذى عقد بمصر الشهر الماضي، والتي أكدت دور العلم المفتوح في زيادة التعاون العلمي المشتركِ إقليميًّا ودوليًّا، فضلاً عن تَبَادُلِ المعلوماتِ من أَجْلِ نَشْرِ المنفعةِ للمجتمع، ودعمِ نُظُمِ المعرفةِ واتخاذِ القرار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.



جاء ذلك فى بيان المجموعة العربية الذى ألقاه الوزير فى الدورة (212) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أكتوبر 2021 بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء.

كما عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار متابعة تنفيذ مشروع "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، اجتماعًا مع شركة "سيكرا" الشركة المنفذة لمشروع بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة (212) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، لإلقاء كلمة مصر والمجموعة العربية.

وتناول اللقاء معدلات تنفيذ مشروع "بيت مصر" منذ توقيع العقد في منتصف شهر يونيو 2021 وحتى الآن، حيث تم استعراض الخطوات التي تمت من الأعمال الإنشائية وكذلك تطرق اللقاء إلى اختيار بعض مواد بناء البيت من مصر، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الشركات المصرية العاملة في ميدان خامات البناء؛ لتزويد المشروع ببعض المنتجات لإضافة الطابع التراثي في بناء وتجهيز البيت المصري.