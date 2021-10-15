عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم العالي" توضح تفاصيل إعلان برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا بالمعهد الهندى للتكنولوجيا IT Hyderabad

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة الهند بالقاهرة بالإعلان عن الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى من يناير إلى مايو2022 من  برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا فى المعهد الهندى للتكنولوجيا حيدر أباد IT Hyderabad لدراسة الدكتوراه .

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل منحة Chevening للحصول على درجة الماجستير بالمملكة المتحدة

txt

رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ صلاح عبية بـ زمالة مجمع الفيزياء الأمريكي

اوضحت أن تفاصيل البرنامج :

- مدة البرنامج: 4 سنوات.
- مبلغ المنحة: 60000 INR شهريًا.
- دعم الطوارئ يصل إلى: 100000 سنويًا
- وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.iith.ac.in/iar/FIRST-FELLOWSHIP
https://www.iith.ac.in/iar/assets/files/FIRST_IITH_Application_Form.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت المركز الثقافى البريطانى بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى  2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة، ويتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع  الالكترونى التالى :
https://www.chevening.org/apply

واوضح أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 2 نوفمبر2021 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ومعرفة مدى استيفاء سيادتكم لمعايير الاختبار ولمعرفة المزيد حول البرنامج  الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.chevening.org

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سفارة الهند بالقاهرة الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين المعهد الهندى للتكنولوجيا دراسة الدكتوراه

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش طلبات عامة بشأن تقنين أوضاع التوك توك.. الأحد

أذكار يوم الجمعة .. احرص عليها قبل غروب الشمس

قطار البرازيل يدهس أوروجواي برباعية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

عودة من الستينيات .. ألفا روميو بين الماضي والحاضر .. تفاصيل

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء توضح

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ