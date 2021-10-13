رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ صلاح عبية بـ زمالة مجمع الفيزياء الأمريكي

يهنئ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور صلاح عبية لانتخابه في مجلس إدارة مجمع الفيزياء الأمريكي ((APS كزميل للمجمع، بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد انتخابه كزميل (APS) تتويجاً لقيادته البحثية ومساهماته الأساسية في الفوتونيات الحاسوبية.



تلقى الدكتور صلاح عبية خطابًا من رئيس (APS) يهنئه على أنه انتخب زميلًا لـ APS لقيادته البحثية المميزة ومساهماته الأساسية في علم الفيزياء وخاصة الفوتونيات الحاسوبية وفقًا للوائح هذه الجمعية المرموقة، منها أن لا يتجاوز إجمالي عدد الزملاء المنتخبين 0.5٪ (نصف في المائة) من أعضائها منذ إنشائها في عام 1899، قد أصبح الدكتور صلاح عبية أول زميل عربي وإفريقي منتخب لـ APS ومنتسب لمؤسسة عربية وإفريقية مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.



وبصفته زميل APS، ينضم الدكتور صلاح عبية إلى مجموعة متميزة من العلماء الذين خدموا مجتمع الفيزياء والفوتونيات بإمتياز.



ويعد APSهو أكبر مجمع علمي للأفراد والشركات التي لديها اهتمام بالفيزياء حول العالم، تأسس قبل قرن وربع كمجمع الفيزياء الأول في أمريكا وتطورت لتصبح مؤسسة عالمية تخدم دائرة عالمية. ويتم اختيار الأعضاء الذين حققوا التميز والكفاءة من خلال منح الزمالة ممن لديه سجل استثنائي مميز من أبحاث رائدة ومبدعة في مجال تخصصهم. وبذلك يعتبر عبية أول أستاذ يعمل بالجامعات العربية والأفريقية يحصل على هذه الزمالة في تخصص الفوتونيات.



وقد أعرب عبية عن امتنانه وشكره العميق لشركاء النجاح الحقيقيين وهم فريقه البحثي بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، وأيضا بطلاب الدراسات العليا بالماجيستير والدكتوراة الذين أشرف عليهم بمصر وبريطانيا والبالغ عددهم ما يقرب من 150 طالب بعضهم يشغل الآن مناصب مرموقة بالجامعات والشركات المتخصصة بمختلف دول العالم. وقد أضاف عبية أن هذه المكانة المرموقة تعكس وضع البحث العلمي على قائمة أولويات الدولة المصرية العصر الحالي الذي يشهد طفرة علمية.



وعن الدكتور عبيّة فقد تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1991، وحصل علي شهادة الدكتوراه عام 1999، وفي عام 2015 حصل على درجة دكتوراه العلوم الفخرية في مجال الفوتونات من جامعة سيتي لندن.

وانضم صلاح عبية إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في عام 2012، حيث يشغل الآن منصب أستاذ علم الفوتونيات والمدير المؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكي، وقد شغل منصب الرئيس الأكاديمي سابقاً لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا منذ أبريل 2015 وحتي مارس 2017، والرئيس العام للمعاهد البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا منذ سبتمبر 2014 حتي إبريل 2015، حيث قام بالإشراف العلمي على وضع استراتيجية البحث العلمي بالمدينة، بالإضافة إلي المساهمة فى تأسيس 7 معاهد بحثية تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التى تواجه المجتمع، وعضو مجلس أكاديمية البحث العلمي سابقاً. وقبل انضمامه إلى مدينة زويل، شغل عدة مناصب أكاديمية في جامعة برونيل بالمملكة المتحدة، حيث شغل منصب أستاذ مشارك ومدير برامج الماجستير في الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة عام 2002. وشغل أستاذ علم الضوئيات وقاد مجموعة بحوث الضوئيات بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس التعليم الجامعي المتعلق بمجالات الهندسة والتكنولوجيا بنفس الجامعة عام 2006. وشغل أيضاً أستاذ علوم الضوئيات عام 2008 في جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة ويعتبر هذا المنصب هو الأعلى أكاديمياً طبقاً للنظم الجامعية في بريطانيا والعالم، وكان المدير المؤسس لمركز الفوتونيات بنفس الجامعة من عام 2008 إلى عام 2012 حيث قام بتأسيس المركز والإشراف على العديد من المشروعات البحثية الممولة من صناعة الفوتونيات الرائدة في بريطانيا، كما كان مديرًا لبرامج الدراسات العليا في نفس المؤسسة في مايو 2006، وحصل على الجنسية البريطانية.



ونشر العالم المصري الكبير ما يزيد عن 500 بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية، و274 ورقة علمية، و كذلك شارك في المؤتمرات الدولية بأكثر من 269 بحثاً، وهو مؤلف ثلاث كتب في مجال الفوتونيات بداري نشر وايلي وسبرينجر.



ونال الدكتور عبيّه تقدير الدولة المصرية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة الوطنية والدولية، على سبيل المثال لا الحصر:

• جائزة نكروما للمستوى القاري، 2021.

• زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE ، يناير 2021.

• وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العلم، 2019.

• أستاذ الكرسي الفخرية في مجال الفوتونات بمعهد جورج جرين للكهرومغناطيسية، جامعة نوتنجهام – المملكة المتحدة عام 2019.

• أستاذ كرسي اليونسكو للتكنولوجيات الحديثة للتنمية المستدامة في أفريقيا، اليونسكو، باريس 2019.

• جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية، 2019.

• زمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA عام 2019

• العضوية الشرفية مركز الفيزياء النظرية بإيطاليا التابع لهيئة اليونسكو ICTP عام 2017

• جائزة خليفة للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب عام 2017

• جائزة مؤسسة الفكر العربي في الإبداع العلمي – لبنان ديسمبر 2015

• جائزة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي و التكنولوجيا (ASRT) – مصر سبتمبر 2014

• جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب في العلوم الهندسية – الأردن أكتوبر 2014

• جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الهندسية – مصر سبتمبر 2013

• جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية – مصر سبتمبر 2005