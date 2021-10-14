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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل منحة Chevening للحصول على درجة الماجستير بالمملكة المتحدة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المركز الثقافي البريطاني بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمي  2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة، ويتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع  الإلكتروني التالى :
https://www.chevening.org/apply

واوضح أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 2 نوفمبر2021 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ومعرفة مدى استيفاء سيادتكم لمعايير الاختبار ولمعرفة المزيد حول البرنامج  الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.chevening.org

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ صلاح عبية بـ زمالة مجمع الفيزياء الأمريكي

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معهد بحوث الإلكترونيات: غياب تام للتعامل الورقي خلال 3 سنوات

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التعليم العالي توضح تفاصيل برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا


وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة الهند بالقاهرة بالإعلان عن الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى من يناير إلى مايو2022 من  برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا فى المعهد الهندى للتكنولوجيا حيدر أباد IT Hyderabad لدراسة الدكتوراه .

واوضحت تفاصيل البرنامج:

- مدة البرنامج: 4 سنوات.
- مبلغ المنحة: 60000 INR شهريًا.
- دعم الطوارئ يصل إلى: 100000 سنويًا
- أخر موعد لإرسال الطلب بالبريد الإلكتروني هو 10 أكتوبر 2021 الساعة 17:00 IST
-وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.iith.ac.in/iar/FIRST-FELLOWSHIP
https://www.iith.ac.in/iar/assets/files/FIRST_IITH_Application_Form.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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