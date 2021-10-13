معهد بحوث الإلكترونيات: غياب تام للتعامل الورقي خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة شيرين عبد القادر ، القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات، إن الباحثين الذين كانوا يعملون بالمعهد في الوقت السابق ، أصبحوا الآن قادة ومستشارين للوزارات في مجال التحول الرقمي ، مضيفة: وبدأ المعهد في التحول الرقمي منذ فترة ، وأصبح لديه 16 إدارة ، كما كان يتم النظر إلى حجم العمل في كل إدارة ورقيا ، وتم البدء في ميكنة الإدارات فهناك تكامل بين كل إدارة بحيث نصل خلال 3 سنوات إلى تقليل تام للتعامل بالورقيات .



وأضافت " عبد القادر " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن الأقسام التي تم شرحها في البداية تشمل تخصصات الثورة الصناعية الرابعة حيث تأتي لنا في مختلف تخصصات وبعض الدورات تكون مجانيه للتدريب الصيفي وبعضها يكون بعائد مادي ، بالإضافة إلى أن نبدأ مع الطفل من خلال برنامج جامعة الطفل بدعم من أكاديمية البحث العلمي .



وأوضحت عبد القادر، في وقت سابق ، أن البحث العلمي في مصر في عصر ذهبي لما يشهده حالياً من اهتمام من قبل الجهات السياسية ، كما يوجد اهتمام من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمعهد بحوث الإلكترونيات، فلا يمر شهر على وزير التعليم العالي دون أن يكون موجودًا في المعهد للاطلاع على كافة التقارير التي تخص أنشطته.



وأضافت أن الأمر لا يتوقف على ذلك فمجرد التشريعات الجديدة التي ظهرت فهذا يعتبر اهتماماً كبيرًا من القيادة السياسية ومن الوزير لكي يظهر قانون حوافز العلوم والابتكار والذي يسهل للمراكز البحثية أن تنشئ شركات وتحضن باحثين من الداخل والخارج وصدور التشريع يكون من رفع مذكرة من الوزير لرئيس الوزراء أو القيادة السياسية بوجه عام .