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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي: الهوية البصرية تحافظ على القيم التاريخية للمحافظات والمدن

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، اجتماعًا مع المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ لمناقشة دور الجامعات المصرية في وضع الهوية البصرية للمحافظات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تناول الاجتماع دور الجامعات المصرية في وضع المعايير والأساس للهوية البصرية للمحافظات المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، مطالبًا بإعداد نماذج مقارنة للوضع الحالي للمحافظات مقارنة بتصميم الهوية البصرية المقترح.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الهوية البصرية للمدن والمحافظات، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمحافظات والمدن المصرية، من خلال هوية بصرية يعرفها العالم، بالإضافة إلى مساهمتها في الارتقاء بالمستوى الحضاري لهذه المحافظات.

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وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر؛ من أجل وضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية، مما يُسهم إيجابيًا فى الترويج السياحي لها، موضحًا أننا في مرحلة هامة من التنمية الشاملة لمختلف القطاعات.

وأكد د. أيمن عاشور، أهمية الهوية البصرية، في تشكيل البيئة المصرية والارتقاء بثقافة المجتمع، موضحًا أنها رسالة هامة ومسئولية كبيرة؛ لبناء أجيال لديها الحس الجمالي للمعمار المصري العريق.

من جانبه، أشار المهندس محمد أبوسعدة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والجامعات، في وضع المعايير والأسس لتصميم الهوية البصرية للمحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن الهوية البصرية ليست رفاهية بل هي أمر ضروري للبناء الثقافي للشخصية المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت د. غادة فاروق رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، المعايير والأسس التي يتم تنفيذها؛ لتصميم الهوية البصرية واشتراطات البناء على مستوى ٧ أقاليم تضم المحافظات المصرية، وذلك من خلال فريق مُتكامل من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

حضر الاجتماع، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، د. غادة فاروق رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة عين شمس. كما حضره من جهاز التنسيق الحضارى ، د.هايدي شلبي،  ود.هابي حسني.

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