عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نموت على سنتك.. أحمد عمر هاشم يبكي من فوق منبر الجامع الأزهر

بكاء الدكتور أحمد
بكاء الدكتور أحمد عمر هاشم من منبر الجامع الأزهر

دخل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في حالة بكاء شديد وهو يتحدث عن النبي الكريم من فوق منبر الجامع الأزهر.

تفاعل معها المصلون.. أحمد عمر هاشم يلقي مدائح نبوية في الجامع الأزهر

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

 

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أننا نموت على التوجيد وعلى سنتك يا رسول الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، يا من كنت حظنا وكنا حظك.

ودعا أحمد عمر هاشم، أن يرفع الله عن الأمة والعالم الوباء والبلاء.

وقال أحمد عمر هاشم خلال خطبة اليوم الجمعة من الجامع الأزهر، إننا في ذكرى أشرف سيرة في الوجود، فاجمعوا رأيكم واجمعوا صفوكم وانبذوا فرقتكم، والحقد والبغضاء، والكراهية وكونوا على قلب رجل واحد، اقتدوا بهدي صاحب الذكرى برسول الله فهو الأسوة الحسنة".

وشدد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء على ضروة الاقتداء بالنبي الخاتم قائلاً:"خذوا تعاليم حبيبكم وشفيعكم حيث يقول "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره"، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم"، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه". 

 

مدائح نبوية في الجامع الأزهر

 

ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر، متحدثا في الخطبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخصص أحمد عمر هاشم، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، عن المولد النبوي، وذكرى أفضل الخلق أجمعين، وفي أثناء الخطبة ألقى عدة قصائد شعرية تفاعل معها المصلون بالصلاة على النبي الكريم، ومنها:
 

قول الشاعر :

يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك ... والقلب بالحب والإخلاص ناجاك

نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا .. وجد وشوق وتحنان لرؤياك

كان اسمها يثرب من قبل هجرتكم .. فأصبحت طيبة من بعد لقياك

كانت كسائر بلدان الدنا .. فغدت من بعد هجرتكم تزهي بدنياك

قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك

تعطرت أرضها لما خطوت بها .. وصار مسكا ثراها عند مسواك

إنا نحبك عن بعد وعن كثب .. وما نسيناك يوما أو سلوناك

 

وأشار إلى أن بعثة النبي كانت لجمع الشمل ووحدة الصف وهداية الناس، فيقول الشاعر:


كانت الناس قبل طه حيارى  .. يطبش القادرون بالغير ظلما ويضيعون بهجة ووقارا

ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا .. فإذا النبي طالع في الدياج ما رآه الظلام حتى توارى

جاءنا المصطفى بخير كتاب بدل التربة فضىة ومضارا .. بدل الظلم والمطامع عدلا وأمانا والليل صار نهارا

وأكد أن بعثة النبي الكريم، كانت نعمة على المسلمين، واقتضت الإرادة الإلهية أن يختم به الأنبياء، ومكتوب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم.

 

احمد عمر هاشم الازهر الشريف بكاء الجامع الازهر مدائح نبوية

ترشيحاتنا

بعد تجديد الرئيس له.. السيرة الذاتية لـ محمد الضويني وكيل الأزهر

قوى عاملة البرلمان توضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد عبد الرحمن الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام

وزير المالية يدعو لتوحيد الجهود الأفريقية وتعظيم الاستفادة من ثروات القارة السمراء

وزير الشباب يفتتح أعمال تطوير مركزي شباب عابدين وعين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

النادي الأهلي يدعو أعضائه لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.. صور

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

هل تفكر بالسفر إلى تايلاند؟.. سفير بانكوك بالقاهرة يقدم أبرز الأماكن ويكشف عن التسهيلات.. صور

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في إفتتاح الجونة

فيديو

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ