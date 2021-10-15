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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15»

وزير المالية يدعو لتوحيد الجهود الأفريقية وتعظيم الاستفادة من ثروات القارة السمراء

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات؛ بما يسهم في إرساء دعائم الوحدة القارية، وترسيخ الاندماج الاقتصادي؛ تحقيقًا للتكامل باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات الأفريقية، ودعم الجهود التنموية على النحو الذي يلبي طموحات الشعوب الشقيقة.

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماعه بلجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عبر «الفيديو كونفرانس»، إلى أهمية الاستمرار في توحيد الجهود الأفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» ولجنة الخبراء التابعة لها، في إعداد موازنة الاتحاد الأفريقي ٢٠٢٢ التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع حيث عكست جهود تعظيم الاستفادة من الموارد، وترشيد النفقات، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مفوضية الاتحاد الأفريقي لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الخبراء الفنيين للجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» في جميع عمليات إعداد ومراقبة تنفيذ موازنة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع قرارات الجمعية العمومية ذات الصلة.

قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية التهنئة إلى الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على انتخابها من الجمعية، وأعرب عن تقديره لجهودها في تعزيز إدارة الاتحاد الأفريقي والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة عمل المفوضية.

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرصه على تقديم كل الدعم بما يضمن نجاحها في مهمتها لما فيه الخير للقارة الأفريقية والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.

استعرضت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الاجتماع، مشروع موازنة الاتحاد لعام ٢٠٢٢، إضافة إلى الإجراءات والجهود التي تمت في سبيل إعداد الموازنة، معربة عن تقديرها لجهود وزارة المالية في تحسين وحوكمة وإدارة موازنة الاتحاد الأفريقي من خلال دورها البارز في أعمال لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15»

كان قد تم إنشاء لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عام ٢٠١٦ من قِبل جمعية رؤساء الدول والحكومات، بتفويض واسع للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الأفريقي والصندوق الاحتياطي، وتضم لجنة وزراء المالية الأفارقة ١٥ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.

وزير المالية الدكتور محمد معيط الدول الافريقية محمد معيط المالية F15

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