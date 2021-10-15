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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جرأة ورومانسية.. ثنائيات تلفت الأنظار في مهرجان الجونة 2021

صدى البلد

انطلق حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وحرص عدد من الفنانين وأزواجهم على حضور المهرجان.

 

وشهد افتتاح المهرجان، حضور عدد كبير من نجوم الفن وزوجاتهم، وهم أشرف زكي وزوجته روجينا، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، والفنان آسر ياسين وزوجته، ومحمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، وأحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وبشرى وزوجها سالم هيكل، وجومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، وخالد سليم وزوجته، ونجلاء بدر وزوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، والإعلامي مروان يونس وزوجته ونجم منتخب مصر السابق محمد زيدان وزوجته.

 

انتشال التميمي

انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا،مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرينسليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

مى سليم تشارك جمهورها بإطلالتها من مهرجان الجونة .. شاهد

الأفلام الروائية

وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، التي لعبت أدوارًا سينمائية هامة مع مخرجين متميزين وتعد أول ممثلة مصرية وعربية يتم ترشيحها لجائزة الإيمي الدولية لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وسارة هوش المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان جواناخواتو السينمائي الدولي في المكسيك، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم الذي تشمل أعماله الفيلم الشهير "رصاصة طايشة" (2010)، وفيلم "نار من نار" (2016). فضلًا عن ذلك، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، المعروف بأعمال مثل "كابول إكسبرس" و"نيويورك" و"إيك ثا تايجر" و"سنوات طالبان وما بعدها". يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، الرئيس التنفيذي لشركة مارجيت هاوس فيلمز، ومنتج فيلم نتفليكس "أنا لم أعد هنا".

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

 

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