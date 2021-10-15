تدريب لاعبي الزمالك علي الكرات العرضية والتسديد علي المرمى

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة فنية للتدريب على التعامل مع الكرات العرضية والتسديد على المرمى خلال التدريب الأساسي الذي أقيم على ملعب نيايو الوطني استعدادا للقاء توسكر الكيني.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريب وشرح بعض الأخطاء لتلافي تكرارها في المباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.