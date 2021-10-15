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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لايف كوتش للبنات: اللي يطلب منك الجواز بسرعة مخبي حاجة

محمد القوصي، لايف
محمد القوصي، لايف كوتش

تحدث محمد القوصي، لايف كوتش، عن الصفات التى يجب أن تتوافر فى شريك الحياة، موجها نصيحة للفتيات بعدم الاستعجال في قرار الزواج.

وقال لايف كوتش خلال حواره مع برنامج "3 ستات"، عبر قناة "صدى البلد" الذي يقدمه كل من ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي: “يجب أن يكون شريك الحياة حنين وليس بخيل فى مشاعره تجاه زوجته، وأن يكون قادر على تحمل المسؤولية”.

ونصح لايف كوتش، بعدم الاستعجال فى الزواج، مضيفا: "فيه واحد بيطلب الجواز من الفتاة بفترة قصيرة جدا ودا غالبا بيكون مخبى حاجه ومش عاوزها تعرف".

 

معظم مشاكلنا تأسست في مرحلة الطفولة .. محمد القوصي يوضح

قال محمد القوصي، اللايف كوتش، إن معظم الخبرات والمشاكل الموجودة لدينا تأسست في مرحلة الطفولة، مضيفًا أن الإنسان يستطيع الكشف عن نفسه من الناحية النفسية بسؤال نفسه عن مدى شعوره بالانتماء في الأسرة، أو الشعور بالانتماء، أو الشعور بالحب.

وأضاف "محمد القوصي"، أن الكثير من الأطفال لديهم مشكلة في الانتماء أو عدم الاطمئنان أو الحب في الأسرة، وهذا يؤثر عليهم في العلاقات سواء العاطفية أو العلاقات مع الأصدقاء المقربين، معقبًا: "ممكن تشوف واحد كبير بيتصرف زي الأطفال، بيكون قماص أو بيصرخ بشكل عنيف".

ولفت محمد القوصي إلى أن إدراك المشكلة والرغبة في الإصلاح نفس الطريق نحو العلاج من المشاكل التي حدثت في الصغر، موضحًا أن الشخص يجب أن يواجه نفسه بالمشاكل التي يعاني منها، معقبًا: "الواحد لازم يقف أمام المرآة ويقول عندي مشكلة، في ناس كتير مش بتقدر تعمل كده".

لايف كوتش شريك الحياة حنين تحمل المسؤولية نصائح للزواج

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