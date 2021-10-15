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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 ضوابط لتخفيف إجراءات الوقاية من كورونا في السعودية من الأحد المقبل

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه ابتداء من يوم الاحد 17 اكتوبر 2021 الموافق 11 ربيع اول 1443 ستطبق المملكة العربية السعودية تخفيف الاجراءات الاحترازية بناء على البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية وذلك على النحو التالي.

أولاً : عدم الإلتزام بإرتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيماعدا الأماكن المستثناه - مع الإستمرار في الإلتزم بإرتدائها في الأماكن المغلقة.
 

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ثانياً :  يتم تخفيف الاجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) وفق الاتي ،
١- السماح بإستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بإرتداء الكمامة في جميع الأوقات في اروقة المسجد كافة ، والاستمرار في استخدام تطبيق (أعتمرنا) أو(توكلنا) لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.

٢- السماح بإستخدام كامل الطاقة الإستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بإرتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة والاستمرار في إستخدام تطبيق (أعتمرنا) أو(توكلنا) لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

٣- إلغاء التباعد والسماح بإستخدام كامل الطاقة الإستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السنيما ونحوها .

٤- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد مع أهمية التاكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية .

ثالثاً : يشترط التحصين بجرعتين لدخول المواقع والأنشطة كافة المشار إليها أعلاه في (ثانياً) ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) مع الإلتزام من الجميع بالإجراءات الإحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة .

رابعاً :  يستمر تطبيق التباعد وإرتداء الكمامات في المواقع التي لا يمكن التحقق فيها من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق (توكلنا).

خامساً : تعد هيئة الصحة العامة (وقاية) الإجراءات الوقائية الواحب الإلتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانيا).

سادساً : التأكيد على القطاعين العام والخاص وما في حكمهما بالتحقق من حالة التحسين في تطبيق ( توكلنا) لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة.

سابعاً : التأكيد على الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بتطبيق العقوبات المقررة في حق المخالفين للإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية المتخذه لمواجهة الجائحة.

ثامناً :  تقوم وزارة الصحة السعودية بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض ( كوفيد-١٩) وبالذات العناية المركزة والرفع عما يلزم في حال الحاجة الى تشديد الإجراءات الإحترازية على مستوى المدن او المحافظات او المناطق بالمملكة.

السعودية الإجراءات الاحترازية الداخلية السعودية كوفيد-19 قاعات الأفراح ارتداء الكمامات وزارة الصحة

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