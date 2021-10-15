وزير الخارجية السعودي يبحث في واشنطن مستجدات ملف إيران النووي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجوريك، ومديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس السفيرة باربرا ليف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لامبرت، مستجدات الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وجرى اللقاء على هامش زيارة الوزير السعودي للعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، والجهود السعودية الأمريكية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتناول اللقاء جهود المملكة ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني، كما تطرق إلى "أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، ودعم إيران للمليشيات التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين".

وحضرت اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.