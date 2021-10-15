غرفة تكنولوجيا المعلومات: نحتاج 120 مليار جنيه حتى تصبح جودة الإنترنت عالية

كشف المهندس حمدي الليثي نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، حجم الاستثمار المطلوب في قطاع الاتصالات حتى تصبح الخدمة جيدة.

وأضاف الليثي خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج، قائلا:" محتاج استثمار 120 مليار جنيه حتى يصبح الإنترنت في مصر بجودة عالية".

وقال رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن أسهم شركة فيس بوك انخفضت 5% بسبب أزمة العطل العام الأخيرة.

وأضاف الليثي قائلا:" الـ 7 مليارات دولار اللى خسرتهم الشركة دا رقم بسيط جدا ومش الأزمة الحقيقية للشركة".



وتابع أن معدل الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات فى مصر غير كافٍ بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة،لافتا إلى أنه يتم استثمار 10 مليارات جنيه ويجب مضاعفة.

وأكد حمدى الليثى،أن عوائد الاستثمار فى الاتصالات كبيرة للغاية، حيث أنه يتم إنفاق 10 مليار جنيه ويدر 100 مليار جنيه.



وطالب نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، بوجود تشريعات قوية وآمنة تشجع على جذب المستثمرين.