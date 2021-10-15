مصطفى بكري: الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول

كشف الإعلامى مصطفى بكري تفاصيل الانشقاقات الكبرى داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد": "منذ نشأة جماعة الإخوان الإرهابية وهم مصدعين دماغنا بالتماسك الحقيقي والقيم والناس كانت بتصدقهم".

وتابع بكرى قائلا: "الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان فى كل الدول بسبب صراع على المصالح الشخصية".

استبعاد وإحالة للتحقيق| انشقاق كبير في جماعة الإخوان يكتب أيامهم الأخيرة



وشهدت جماعة الإخوان الإرهابية انقساما كبيرا بين قياداتها يكتب فصلا من فصول النهاية المأساوية لهذه الجماعة التي عاشت على خراب الأوطان والمؤامرات وحلم السلطة.

اشتدت الخلافات بين إبراهيم منير القائد بأعمال المرشد العام للإخوان و ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، حيث أتهم إبراهيم منير جماعة تركيا بسرقة أموال الجماعة، بينما قررت جماعة تركيا بقيادة محمود حسين عزل إبراهيم منير من منصبه كمرشد لجماعة الإخوان.

انشقاق في جماعة الإخوان

وفي هذا الصدد قال سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، إنه كان هناك انشقاق سابق في جماعة الإخوان الإرهابية بين جيل الوسط وجيل الشيوخ، حيث كان عصام سليمة وزوبع وغيرهم من القيادات الإخوانية متمردة على جماعة إبراهيم منير ويتهموهم بأنهم هم السبب لما حدث في لـ جماعة الإخوان في مصر.



وتابع عيد في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن الانشقاق الحالي حدث عندما زاد التوتر على قرارات محمود حسين وأخطاءه ومخالفاته المالية حاول مكتب الإرشاد أن يرسل أحد رجالة لحل هذه الخلافات، وكان حلمي الجزار القائم بهذه المهمة.

وأكمل: «لكن لم يستطيعوا أن ينحوا محمود حسين من المشهد فقاموا بإلغاء منصب الأمين العام وأقاموا لجنة تدير المشهد في تركيا وشؤون المصريين في الخارج».

ولفت إلي أنه بالرغم من إلغاء منصب الأمين العام ولكن ظل محمود حسين مسيطر على المشهد في تركيا.

