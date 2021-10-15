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رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين: الرئيس السيسي حريص على وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية.. وكل مواطن سيحصل على حقه كاملا مع ميكنة المنظومة وتدقيق قاعدة البيانات

صدى البلد

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية:

  • الرئيس وجه بضرورة وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين بالتزامن مع استبعاد غير المستحقين
  • بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية سيحصل كل مواطن على حقه في الدعم كاملا  
  • ضبط دقيق لقاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم من حيث مستويات الدخل والإنفاق 

 

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن سؤال الرئيس السيسي له قبل عامين بشأن محدودي الدخل خلال عرض لجنة العدالة الاجتماعية خطتها لتنقية قاعدة بيانات منظومة التموين عن طريق استبعاد المسافرين والوفيات وغير المستحقين من منظومة الدعم وفقا لشروط الاستبعاد التي عرضتها اللجنة على الرئيس من حيث مستويات الدخل والإنفاق والتملك.

أوضح الوزير  ردا على سؤال صدى البلد عن مستقبل منظومة دعم المواطن خلال 5 سنوات، أنه خلال عرض اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خطة تنقية قاعدة بيانات التموين من غير المستحقين باغتهم الرئيس بسؤال عن المستحقين غير المستفيدين من منظومة الدعم.. قائلا: هل تستطيعون الوصول إلى المستحقين غير المستفيدين من منظومة الدعم في نفس الوقت الذي تقومون به استبعاد غير المستحقين؟.

وأجابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية أنه حتى الان لا يمكن استهداف المستحقين غير المستفيدين من منظومة الدعم بشكل فردي من جانب وزارة التموين حيث من الضروري ان يتقدم المواطن بطلب الانضمام إلى منظومة الدعم وإرفاق المستندات المطلوبة لاثبات أحقيته.

وأضاف الوزير أنه مع تطور منظومة مصر الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية سيحصل كل مواطن في مصر على حقه في الدعم كاملا دون نقص أو أي أخطاء إجرائية.

أضاف المصيلحي، أنه ستجري عملية ضبط دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم من حيث مستويات الدخل والإنفاق والتملك.

وحول استفادة المواطن من تدقيق قاعدة البيانات وتطوير عملية ميكنة الخدمات الحكومية أشار المصيلحي أن المواطن سيستطيع الحصول على كامل حقه في منظومة الدعم بسهولة ويسر مع استمرار خفض الإجراءات والمعدل الزمني لها بالإضافة إلى تيسير الدخول والخروج من و إلى منظومة الدعم وفقا لاليات وشروط الاستحقاق.

أكد المصيلحي لـ صدى البلد أن المواطن أول المستفيدين من ضبط قاعدة البيانات والوقوف على حقيقة الدخل والإنفاق والتملك لكل فرد مستفيد من منظومة الدعم حيث لن يزاحم غير المستحق المستحقين داخل منظومة الدعم مما يتيح فرصة أكبر لاستفادة الأسر الأولى بالرعاية.

وزارة التموين التموين التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي السيسي

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