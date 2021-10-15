عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلتت مني.. دينا الشربيني تطرح كليبها مع حسن أبو الروس على يوتيوب

دينا الشربيني مع
دينا الشربيني مع حسن أبو الروس

نشرت الفنانة دينا الشربيني- عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام- مقطع فيديو قصيرا، من كليبها الجديد مع حسن أبو الروس، والذي يحمل اسم «فلتت مني» معلنة طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت عليه: «ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو #فلتت_مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان». 

من جهة أخرى، حازت الفنانة دينا الشربيني اهتمام الكثيرين بعد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم ليلة أمس الخميس 14 أكتوبر، وتصدرت بعده «الشربيني» مؤشرات البحث على محرك جوجل.

txt

إطلالة ملفتة لـ دينا الشربيني برفقة حسن أبو الروس من مهرجان الجونة

txt

بفستان جريء.. شاهد إطلالة دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة

إصابة دينا الشربيني

وتفاعل الجمهور مع صورة دينا الشربيني -أمس الخميس- التي ظهرت فيها بـ جبيرة في قدمها، قبيل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وعلى الرغم من الصورة التي ظهرت فيها مع حسن أبو الروس إلا أنها حرصت على حضور الافتتاح. 
 

إطلالة دينا الشربيني في الجونة 

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام  2021 بدورته الخامسة.

 

وتألقت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، وارتدت فستانا طويلا من اللون البرتقالي الذي يتناسب مع أجواء الجونة.

 

وانتعلت دينا الشربيني حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال، وكلاتش بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

 

أغنية دينا الشربيني وحسن أبو الروس 

سبق أن شوقت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها ومتابعيها، لأغنيتها الجديدة "فلتت مني" مع الفنان حسن أبوالروس.

 

ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بوستر الأغنية برفقة أبو الروس، وعلّقت: "هتفلت مننا بكرة الساعة 3 استنونا #فلتت_منى".

 

وكانت الفنانة دينا الشربيني شاركت بصورة جديدة مع الفنان حسن أبو الروس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت دينا الشربيني من داخل السيارة، في صورة سيلفي مع حسن أبو الروس، ووسطهما رأس أسد من الدمية الكبيرة.

 

وعلقت دينا الشربيني على الصورة قائلة: “فلتت_مني في الطريق إلى الجونة”.

 

أما الفنانة إنجي المقدم، فعلقت على الصورة مازحة: “الجونة يا دينا”.

 

ونشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو لها جمعها بالفنان حسن أبو الروس من الجونة، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع “إنستجرام”.

 

وغنت دينا الشربينى مع حسن أبو الروس جزءا من أغنيته “فلتت مني”، وعلقت قائلة: “#فلتت_منى في الجونة.

 

وتصدرت الفنانة  دينا الشربيني؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي، وظهرت وهي تشاركها الغناء.

 

وغنت دينا الشربيني مع روبي أحدث أغانيها؛ في المقطع “باي باي حبيبي باي باي” وهي ترقص على المسرح.

الشربيني دينا الشربيني الفنانة الفنانة دينا الشربيني الجونة حسن أبو الروس مهرجان الجونة

موضوعات متعلقة

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

لا تستطيع الكلام.. تطورات حالة دوللي شاهين بعد ضربها من بلطجية

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

البدلة .. الملحن هاني خليل يستعد لطرح أول أغنية بصوته

رجل إنجي علي تثير الجدل.. ومقطع فيديو يكشف الحقيقة

أخبار الفن| تفاصيل إصابات أحمد السقا .. ليلى علوي تتعرض لموقف محرج.. شائعة وفاة عادل إمام

بين الحب والطلاق.. تفاصيل زواج محرم فؤاد وعايدة رياض رغم اختلاف الأديان

كادت أن تسقط.. تفاصيل تعرض ليلى علوي لموقف محرج بمهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

هاني رمزي: أعمل بالمسرح من أيام الجامعة.. ومحمد صبحي خرج أجيالا| فيديو

باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه في الدوري الفرنسي

خالد فاروق: أسعار الوحدات المعلن عنها من الدولة عادلة للغاية

مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

لمدة شهر.. زوجة خالد الصاوى تكشف تفاصيل مرضه ومدة غيابه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها

فيديو

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ