فلتت مني.. دينا الشربيني تطرح كليبها مع حسن أبو الروس على يوتيوب

نشرت الفنانة دينا الشربيني- عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام- مقطع فيديو قصيرا، من كليبها الجديد مع حسن أبو الروس، والذي يحمل اسم «فلتت مني» معلنة طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت عليه: «ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو #فلتت_مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان».

من جهة أخرى، حازت الفنانة دينا الشربيني اهتمام الكثيرين بعد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم ليلة أمس الخميس 14 أكتوبر، وتصدرت بعده «الشربيني» مؤشرات البحث على محرك جوجل.

إصابة دينا الشربيني

وتفاعل الجمهور مع صورة دينا الشربيني -أمس الخميس- التي ظهرت فيها بـ جبيرة في قدمها، قبيل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وعلى الرغم من الصورة التي ظهرت فيها مع حسن أبو الروس إلا أنها حرصت على حضور الافتتاح.



إطلالة دينا الشربيني في الجونة

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة.

وتألقت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، وارتدت فستانا طويلا من اللون البرتقالي الذي يتناسب مع أجواء الجونة.

وانتعلت دينا الشربيني حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال، وكلاتش بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أغنية دينا الشربيني وحسن أبو الروس

سبق أن شوقت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها ومتابعيها، لأغنيتها الجديدة "فلتت مني" مع الفنان حسن أبوالروس.

ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بوستر الأغنية برفقة أبو الروس، وعلّقت: "هتفلت مننا بكرة الساعة 3 استنونا #فلتت_منى".

وكانت الفنانة دينا الشربيني شاركت بصورة جديدة مع الفنان حسن أبو الروس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت دينا الشربيني من داخل السيارة، في صورة سيلفي مع حسن أبو الروس، ووسطهما رأس أسد من الدمية الكبيرة.

وعلقت دينا الشربيني على الصورة قائلة: “فلتت_مني في الطريق إلى الجونة”.

أما الفنانة إنجي المقدم، فعلقت على الصورة مازحة: “الجونة يا دينا”.

ونشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو لها جمعها بالفنان حسن أبو الروس من الجونة، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع “إنستجرام”.

وغنت دينا الشربينى مع حسن أبو الروس جزءا من أغنيته “فلتت مني”، وعلقت قائلة: “#فلتت_منى في الجونة.

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي، وظهرت وهي تشاركها الغناء.

وغنت دينا الشربيني مع روبي أحدث أغانيها؛ في المقطع “باي باي حبيبي باي باي” وهي ترقص على المسرح.