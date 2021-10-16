عروض سينمائية وأمسيات شعرية في قصر ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية في فرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وقدم قصر ثقافة كفر شكر، عرضا لفيلم "ماما حامل" بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، وتأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.



وأعقب ذلك حوار مفتوح مع الجمهور، أداره الناقد السينمائي سمير الجمل، حول نقاط القوة والضعف في هذا العمل الفني الكوميدي بناء على مشاهدتهم.



ويأتي هذا العرض، ضمن فعاليات مشروع ابدأ حلمك "السينما بين إيديك"، والذي يشمل دورات في كتابة السيناريو والإخراج والمونتاج.

ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية أدارها الصحفي محمود الشربيني، بحضور أعضاء وضيوف النادي، ومنهم رشا الخطيب وآمال ناجي وسها طه وصابر قدح ومجدي أبوالخير وسيد أبوصبرة، كما تم التعليق النقدي على عدد من القصائد المطروحة خلال الأمسية من د. محمد إسماعيل، وإشراف محمد الريس.

بينما أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بمناسبة المولد النبوي الشريف (ﷺ) تضمن مجموعة من العناوين ومنها (أسعد خلق الله، محمد فى مكة، خاتم النبيين، عظمة الرسول، أخلاق النبي، محمد رسول الحرية، رجال حول الرسول، السيرة النبوية).

واستقبل بيت ثقافة سنديون، مجموعة من طلاب المدارس، حيث تمت قراءة لقصة "سارق الكنز" تأليف عفاف عبدالباري، ثم مسابقة في المعلومات العامة، وورشة رسم.

وأقام بيت ثقافة أبوزعبل ورشة رسم للأطفال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فيما واصل قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة تعليم فن الأركت، تدريب الفنان حامد شاكر.

وبثت صفحة الفرع الرسمية، محاضرة، أعدها قصر ثقافة الطفل ببنها، بعنوان "كيفية التعامل مع الأطفال وتعديل سلوكهم" بصوت د. منى عبدالجواد أمين، أخصائي نفسي ودكتوراة في العلوم النفسية جامعة القاهرة، بجانب ورشة حكي؛ قدمتها مكتبة طحانوب لقصة باسم "أحمد المنسي.. أسطورة مصرية" تأليف عبده الزراع، بصوت إيمان شحتة.