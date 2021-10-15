عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

في اليوم العالمي لـ المرأة الريفية.. ماذا قدم المجلس القومى لها؟

المرأة الريفية
المرأة الريفية

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ المرأة الريفية في 15 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007، اعترافا منها بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة.

دور المرأة الريفية في المجتمع

المرأة الريفية لم تكتفي بدورها كأم وزوجة بل تقوم بعملها خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل، حيث إنها في كثير من الأحيان تفوق الرجل في مهامه الإنتاجية، حيث يشكلن النساء الريفيات العاملات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية تمثل حوالي 43% من القوى العاملة الزراعية، حيث يعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهن.

اللجنة الريفية بالقومي للمرأة:

يضم المجلس القومى للمرأة لجنة "المرأة الريفية" والتي تهتم بتنمية المرأة الريفية وتمكينها ، كما قام المجلس بتدريب الرائدات الريفيات وجعلهم أذرع للمجلس فى جميع المحافظات.

كما أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، والاستراتيجية تقترح تدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجياتها وفتح مجالات جديدة أمامها ، وتعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي بما في ذلك التصنيع الزراعي؛ إتاحة مصادر لـ التمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه.

إطلاق مبادرة "واعية":

أطلق المجلس القومى للمرأة  مبادرة "واعية" التي تسعى لإيجاد ودعم الكوادر النسائية الريفية المتميزة في صعيد مصر، وكذلك أصحاب المبادرات التي تسهم في تنمية الموارد الريفية ودعم الأسر الريفية في محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

واستهدفت المبادرة النساء والفتيات الريفيات بشكل عام، والنساء من ملاك الحيازات الصغيرة، وعاملات الزراعة، وخريجات الثانوي الزراعي، والشخصيات القيادية النسائية، ورائدات الأعمال الريفيات.

مشروع قرية واحدة

كما نفذ المجلس مشروع قرية واحدة منتج واحد، ونجح في تطوير أربع مشروعات اشتهرت بها القرى والمناطق الريفية، كذلك أطلق المجلس مشروع الإقراض والادخار "قدم الخير" من خلال نموذج "مجموعات الادخار والإقراض"، للمرأة في المجتمعات الفقيرة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة خلال أربعة سنوات 4000 مشروع بقيمة ادخارية 8 ملايين جنيه.

المرأة الريفية الريفيات القومى للمرأة رائدات الأعمال الفتيات الريفيات

ترشيحاتنا

قطعوا عليه النور.. عمرو أديب يعلق على استعراض محمد رمضان بمهرجان الجونة

وول ستريت تغلق مرتفعة مع استمرار النتائج القوية للبنوك

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

هدف مبابي في نهائي دوري الأمم الأوروبية يثير الجدل في التحكيم

روسيا تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

أخبار البرلمان| القانون يحظر إنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي دون ترخيص .. وبرلمانيون يطالبون بإستغلال مياه الأمطار بالشكل الأمثل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ