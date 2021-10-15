في اليوم العالمي لـ المرأة الريفية.. ماذا قدم المجلس القومى لها؟

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ المرأة الريفية في 15 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007، اعترافا منها بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة.

دور المرأة الريفية في المجتمع

المرأة الريفية لم تكتفي بدورها كأم وزوجة بل تقوم بعملها خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل، حيث إنها في كثير من الأحيان تفوق الرجل في مهامه الإنتاجية، حيث يشكلن النساء الريفيات العاملات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية تمثل حوالي 43% من القوى العاملة الزراعية، حيث يعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهن.

اللجنة الريفية بالقومي للمرأة:

يضم المجلس القومى للمرأة لجنة "المرأة الريفية" والتي تهتم بتنمية المرأة الريفية وتمكينها ، كما قام المجلس بتدريب الرائدات الريفيات وجعلهم أذرع للمجلس فى جميع المحافظات.

كما أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، والاستراتيجية تقترح تدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجياتها وفتح مجالات جديدة أمامها ، وتعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي بما في ذلك التصنيع الزراعي؛ إتاحة مصادر لـ التمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه.

إطلاق مبادرة "واعية":

أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة "واعية" التي تسعى لإيجاد ودعم الكوادر النسائية الريفية المتميزة في صعيد مصر، وكذلك أصحاب المبادرات التي تسهم في تنمية الموارد الريفية ودعم الأسر الريفية في محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

واستهدفت المبادرة النساء والفتيات الريفيات بشكل عام، والنساء من ملاك الحيازات الصغيرة، وعاملات الزراعة، وخريجات الثانوي الزراعي، والشخصيات القيادية النسائية، ورائدات الأعمال الريفيات.

مشروع قرية واحدة

كما نفذ المجلس مشروع قرية واحدة منتج واحد، ونجح في تطوير أربع مشروعات اشتهرت بها القرى والمناطق الريفية، كذلك أطلق المجلس مشروع الإقراض والادخار "قدم الخير" من خلال نموذج "مجموعات الادخار والإقراض"، للمرأة في المجتمعات الفقيرة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة خلال أربعة سنوات 4000 مشروع بقيمة ادخارية 8 ملايين جنيه.