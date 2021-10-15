صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده: كل سنة وأنت نور طريقي

هنأت الفنانة صابرين ابنها نور بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صابرين صورة لها مع نجلها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".



وكتبت صابرين رسالة لابنها، قائلة، " ياحبيبي كل سنه وانت نور العين ونور القلب ونور طريقي ربنا يجعل كل ايامك القادمه مشرقه مثل ابتسامتك وطريقك مثل أسمك ودعواتي القلبيه ليك ربنا يجعلك من السعداء ويرضيك ويراضيك ويرضي عليك"



يذكر أن أخر أعمال الفنانة صابرين فيلم "عروستي" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، ومن إخراج محمد بكير.