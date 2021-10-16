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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت تغلق مرتفعة مع استمرار النتائج القوية للبنوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع أمس الجمعة بعد أن استكمل جولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى.

 

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية سجلت مكاسب خلال الأسبوع بأكمله، فيما قفزت أسهم جولدمان ساكس 3.6 بالمئة ليمنح المؤشر داو أكبر دعم، بعدما حقق أرباحا فصلية قوية على أثر موجة قياسية من ترتيب الصفقات.

 

وارتفعت بنوك كبرى أخرى حيث كانت ضمن أكبر الرابحين على المؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما أغلق مؤشر البنوك مرتفعا 2.1 بالمئة.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 382.2 نقطة بما يعادل 1.09 بالمئة إلى 35294.76 نقطة، كما زاد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.11 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 4471.37 نقطة.

 

وصعد أيضًا المؤشر ناسداك المجمع 73.91 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 14897.34 نقطة.

 

وقفز داو جونز 1.6 بالمئة خلال الأسبوع، أكبر مكسب له بالنقاط المئوية منذ 25 من يونيو. وسجل ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب أسبوعي منذ 23 من يوليو.

 

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