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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

 يخوض اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراته المرتقبة أمام نظيره فريق الحرس الوطني على ملعب استاد الجنرال سيني كونتشي، في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقناة الأهلي باعتبارهما القناتين الحاصلتين على حقوق بث المباراة الافتتاحية للفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي المتوج به الأهلي في آخر نسختين ويبحث التتويج باللقب الثالث على التوالى والحادى عشر فى تاريخه.

 

اجتماع مباراة الأهلي وبطل النيجر الفني 

 

يذكر أن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والحرس الوطني، في مستهل مشوار الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم، عقد مساء امس الجمعة في مبنى اتحاد الكرة بالنيجر، والملاصق لفندق إقامة الأهلي بالعاصمة نيامي، في حضور مسئولي الفريقين ومنسق المباراة والمسئولين الأمني والطبي، وذلك للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل. 



في حين يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم البنفسجي.

 

كما تم الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف الساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية أثناء وبعد المباراة.

 

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب المترجم.

 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أول أمس الخميس إلى العاصمة نيامي؛ استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تنطلق اليوم السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وخاض الأهلي مرانه الوحيد في النيجر مساء امس الجمعة على ملعب المباراة، واشتمل المران على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق بعده تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

 

يذكر أن بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية ظهر امس الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر؛ استعدادًا لخوض المباراة.

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