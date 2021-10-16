خرج بالمريلة ورجع في الكفن .. دفن جثة طفل التختة بـ الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر عقب اعتداء زميله عليه بالضرب لخلاف على الجلوس في المقعد "التختة" سويا.

وكانت النيابة العامة في الجيزة، باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وتحديد أسباب الوفاة بعدما قرر والد الطفل المجني عليه في التحقيقات الأولية أن نجله كان يشعر بألم في صدره وتعب قبل وفاته بيوم فكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وأيضا كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها حول ملابسات الواقعة.

وكانت مشاجرة بين طفلين على الجلوس في مقعد داخل الفصل تسببت في مصرع أحدهما، عقب قيام الآخر بضربه بيده في رقبته أثناء تناوله الطعام ما أدى لاختناقه بالطعام ووفاته فور وصوله المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أسرة تلميذ بالصف السادس الابتدائي بمصرعه عقب مشاجرة مع زميله داخل الفصل في مدرسة بأكتوبر، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة وفحص البلاغ.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة وتبين العثور على جثة “ياسر أ”، 13 سنة في الصف السادس الابتدائي، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطفل المتوفى وصديقه بسبب أولوية الجلوس علي أحد المقاعد داخل الفصل ثم قام صديق المتوفى بضربه بيده بمنطقة الرقبة مما تسبب في سقوطه علي الأرض وبفحصه تبين وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن الطفل المتوفى كان يتناول الطعام أثناء مشاجرة زميله معه وعندما ضربه الأخير في منطقة العنق اختنق المتوفى بالطعام وأصيب بضيق في التنفس، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.