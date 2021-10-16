10 آلاف متطوع.. صناع الحياة: نهدف لتطويرالقادة المجتمعيين ودمج الشباب فى التنمية

قال أحمد ابراهيم ، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة ، إن عمر المؤسسة 16 عام وكان قد تطوع بها منذ 2005 لافتا إلى أن المؤسسة يمتزج بها عمل الشباب بخبرة الكبار .



وأضاف أحمد إبراهيم ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر بحضور الرئيس السيسى ، أن رسالة المؤسسة تهدف اكتشاف وتطويرالقادة المجتمعيين من خلال دمج الشباب فى تنمية ريف وحضر ، وصحراء مصر .

وأشاراحمد إبراهيم إلى توزيع المؤسسة 5 آلاف شنطة مدرسية فى حلايب وشلاتين بالاضافة لتوزيع مستلزمات غذائية فى سيناء وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر ، لافتا لتشجيع المؤسسة 10 آلاف مريض على الإقلاع عن الإدمان موضحا ان أجمالى عدد المتطوعين بالمؤسسة يبلغ 10 آلاف متطوع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.

