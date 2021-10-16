عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس عربية النواب يؤدي القسم كعضو بالبرلمان العربي

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أدى النائب يسري المغازي رئيس لجنه الشئون العربية بمجلس النواب  "القسم" امام الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم كعضو بالبرلمان العربي.

وقد انطلقت منذ قليل،  الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث  للبرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويشارك في الجلسة النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، ورئيس الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان .

وكانت  لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية،  قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني .

برلمان مجلس النواب البرلمان رئيس البرلمان العربي جامعة الدول العربية

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. نتائج برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بسوهاج وقنا

شوبير يوجه رسالة دعم لـ الأهلي والزمالك في مباريات البطولة الافريقية

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد

بشرة خير.. الزمالك يمتلك سجلا حافلا في مواجهة الفرق الكينية

السعودية .. أول تصريح من الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع

علي جمعة: الله وعد برفع ذكر النبي وتخليده في العالمين ولا يستطيع أحد إيقافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

لا تنخدعوا.. الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام القادمة.. تفاصيل

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ