رئيس عربية النواب يؤدي القسم كعضو بالبرلمان العربي

أدى النائب يسري المغازي رئيس لجنه الشئون العربية بمجلس النواب "القسم" امام الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم كعضو بالبرلمان العربي.

وقد انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويشارك في الجلسة النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، ورئيس الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان .

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني .