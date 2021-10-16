الأهلي يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الحرس الوطني في دوري أبطال افريقيا.. التشكيل

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي والتي تقام في الخامسة والنصف مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة صعبة أمام مضيفة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي، وتبرز صعوبة المباراة التي تقام علي استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في عدم أمور لعل على رأسها حالة عدم الإستقرار التي يعيشها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ما بين مطالب البعض بفسخ التعاقد ورحيله بجانب إهتزاز الثقة بينه وبين إدارة النادي والجماهير عقب فقدان بطولتي الدوري والسوبر المحلي بجانب تسريباته حول الضغوط لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويزيد الحرس الوطني من صعوبة المباراة كونه منافس غامض للغاية ولم يتسن للجهاز الفني متابعة سوى مباراتين فقط أمام لو ماسيجير البوروندي في الدور التمهيدي للبطولة ذاتها، وتمثل الغيابات لدي الأهلي نقطة ثالثة تزيد من صعوبة المواجهة خاصة لعدم قيد السداسي الجديد وهم بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وحسام حسن بجانب غياب محمد مجدي أفشه لحصوله علي أجازة حفل الزفاف وإصابة محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمود وحيد وإستبعاد فني لصلاح محسن وحسين الشحات.

ورغم كل الصعوبات ، يرغب الجهاز الفني للفريق في أن يتكون ضربة البداية قوية نحو حصد اللقب الحادي عشر لدوري الأبطال الأفريقي والثالثة على التوالي تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تعهد بالقتال والسعي لحصد اللقب القاري.