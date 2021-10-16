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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

طريقة عمل قالب الطعمية
طريقة عمل قالب الطعمية

يعد قالب الطعمية بالزبادي والنعناع من أكثر الأكلات الجديدة التى تجمع بين المذاق الشهى والفوائد الصحية العديدة .

نقدم لكم طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة

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مقادير قالب الطعمية بالزبادي والنعناع


عجينة طعمية 

بيض 

بيكنج باودر

 فلفل أحمر مفروم 

زعتر 

دقيق 

حمص 

كزبرة 

حب سمسم

 للوجه

زبادي يوناني 

نعناع جاف 

نعناع فريش 

ثوم 


طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع
* يخلط البيض مع عجينة الطعمية ثم يضاف البيكنج باودر والبيكنج صودا ويقلبو جيدًا ثم يضاف الزعتر والفلفل الأحمر، ثم يوضع الخليط في قالب إنجليش كيك ثم تضاف الكزبرة والسمسم على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج

للصوص:

* يخلط الزبادي مع النعناع الجاف والثوم ثم يضاف النعناع الفريش ويوضع مع قالب الطعمية بالزبادي والنعناع.

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