الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

فى زمن الكورونا ، لمس الناس أن الاستخدام العبثى للمضادات الحيوية من أسباب انتشار الفطريات فى العالم. تشمل الآثار الجانبية للمسكنات الإمساك ، النعاس، الدوخة ، اضطراب المعدة ،رنين الأذن ،حكة الجلد ،الطفح الجلدي ،الجفاف.الاستخدام العشوائي والمتكرر للمسكنات خطر على المناعة والكبد ، والكلى والشعب الهوائية.

الاستخدام العشوائى فى الطفولة للمسكنات محظور ، خاصة الأسبرين مع الإنفلونزا .

أفضل الطرق لخفض الحرارة هى كمادات الماء العادى من الصنبور وليست المثلجة، لأن الثلج يجعل الجلد بارداً بصورة خادعة ،و يزيد من درجة حرارة المريض، ولا ننسى أن الثلج أكبر عازل حرارى والدليل فى الإسكيمو الذين يبنون بيوتهم من الثلج يتمتعون بالدفء داخلها.يفيد شرب الماء بوفرة فى خفض درجة الحرارة المرتفعة .وكذلك التهوية الجيدة عن طريق فتح النوافذ، واستخدام المراوح ، أو درجات معتدلة من التكييف. من الأهمية التخفيف من الملابس حتى نسمح للحرارة بالخروج من الجسم عن طريق التعرق، وتيارات الحمل التى تبخر العرق حيث درجة حرارة الجسم أعلى من الجو. يستخدم الأسبرين على نطاق واسع كمسكن للألام ومخفض للحراره ولعلاج الصداع وللوقايه من الجلطات، لكن مع الأمراض الفيروسية خاصة الإنفلونزا بأنواعها والجديرى المائى ربما يحدث متلازمة ( مرض ) راى REYE'S SYNDROME. هذا المرض ليس جديداً بل تم وصفه بواسطة دكتور راى فى أستراليا سنة 1963، ويسبب تراكم الدهون فى الجسم خاصة الكبد ، و تراكم السوائل فى المخ وضغطها على الأوعية الدموية به مما يقلل من جريان الدم به ويقلل من كفاءته . تشمل الأعراض

قئ، دوخة، تشنجات، فقدان الوعى ،إسهال خاصة فى الأطفال. ربما يسبب الأسبرين بعض الأثار الجانبيه الأخرى مثل القئ ، الغثيان ، آلام ونزف من المعدة ،وضيق الشعب الهوائية مما يفاقم من مرض الربو خاصة مع وجود زوائد أنفيه أو أرتيكاريا ،يضر الكبد خاصه مع مرضى الذئبه الحمراء ،فقدان السمع. التسمم بجرعات عاليه يسبب حموضه بالدم خاصة فى الأطفال.

يزيد الأسبرين من تأثير المواد المانعه للتجلط وأدويه السكر ، و مضادات الصرع. لذا يحذر استخدام المسكنات الشائعة. قد يسببض الأسبرين حساسيه الشعب الهوائية، والقرحة المعدية، و زيادة سيوله الدم .

الاستخدام العبثى للمضادات الحيوية وراء انتشار الفطريات فى العالم .قلل المناعة وسمح للفطريات باستعمار أجسام الأشخاص قليلى المناعة.

قد يتسبب المضاد الحيوي في آثار جانبية ضارة، و يعزز مقاومة المضادات الحيوية ، ويسبب بعض الأعراض الجانبية مثل بعض

الأعراض فى الجهاز الهضمي كآلام بالمعدة كالغثيان ، والقيء، والإسهال ، علاوة على أن المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا الضارة فإنها أيضاً تقضي على البكتيريا المفيدة. بالتالي من الممكن ظهور أنواع العدوى الانتهازية مثل تكاثر الفطريات بالفم و الجهاز الهضمي. بعض الأفراد قد يكون لديهم حساسية لبعض المضادات الحيوية،و بعض المضادات الحيوية قد تكسب الجلد حساسية للشمس.



بعض المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر بل وتسبب فشل الكلى في الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى. قد تسبب المضادات الحيوية

الإسهال، وقد تزيد من احتمالية الإصابة بالإسهال خاصة عند تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة ، أو تناول أكثر من نوع من المضادات الحيوية.

بعض المضادات الحيوية التى يستخدمها بعض الأشخاص دون استشارة الطبيب تؤدى إلى ضعف عصب السمع، نتيجة المواد السامة المكونة منها، والتى تؤثر على عصب السمع.

تتفاعل بعض الأدوية الشائعة مع بعض المضادات الحيوية، مثل أدوية سيولة الدم ، و أدوية تحديد النسل، ومضادات الحموضة، ومضادات الهيستامين ، والفيتامينات المتعددة، وبعض المكملات الغذائية، خاصة تلك الغنية بالزنك والحديد والكالسيوم ، وأدوية التهاب المفاصل الروماتويدي، و مدرات البول، ومضادات الفطريات.

قد تقلل المضادات الحيوية المناعة ، وتقتل البكتيريا النافعة التى تحمى من الحساسية ، وتقلل من السرطان.

المضادات الحيوية تعمل ضد البكتيريا، و بالتالى ليس لها فائدة مع الأمراض التى تسببها الفيروسات أو الفطريات . والكورونا والإنفلونزا و أغلب أمراض الشتاء تسببها فيروسات.لذا فاستخدام المضاد الحيوي معها غير سليم، بل مضيعة للوقت والجهد والمال.