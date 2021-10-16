سموحة 2001 يتعادل مع الزمالك سلبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة سموحة 2001 أمام ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الموج الازرق بالإسكندرية .



وأبدى أحمد عباس المدير الفنى لسموحة حزنه لغياب الفوز فى المباراة التى وصفها بأنها غير عادلة نظرا لإهدار سموحة العديد الفرص المحققة بالإضافة إلى إهدار ركلة جزاء فى الشوط الثانى مشيرا إلى أن سموحة كان يستحق الفوز لولا غياب التوفيق.

تمت بنجاح| الزمالك يفوز على توسكر الكيني بهدف بن شرقي



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما على نظيره توسكر الكيني في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا

شهدت المباراة انحصار للكرة في منتصف الملعب دون تكشيل خطورة على مرمي الفريقين خلال أحداث الـ 45 دقيقة من عمر الشوط الأول .

وأهدر أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 45 من عمر المباراة عقب استقبال عرضية من يوسف أوباما ولكن لم ينجح في تسجيلها

وأحرز أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 47 بعد استلامه تمريرة رائعة من يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 64 أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثاني في شباك توسكر الكيني قبل أن يلجأ حكم المباراة إلي الغائه بدعي التسلل .

و في الدقيقة 82 أهدر يوسف أوباما فرصة الهدف الثاني لصالح الزمالك عقب تمكنه من الانفراد بمرمي توسكر الكيني ليسدد كرة قوية قبل أن يتمكن حارس توسكر من التصدي لها لترد في يد يوسف أباما وتحتست لمسة يد .

وفي الدقيقة 84 حصل محمد أبو جبل حارس الزمالك على البطاقة الصفراء من قبل حكم اللقاء بداعي إهدار الوقت.

ويواجه الزمالك توسكر الكيني “بطل كينيا ”، يوم الجمعة المقبلة باستاد برج العرب وفي حال تحقيق الفوز يضمن الزمالك التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

تشكيل الفريقين

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-



حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري



وخاص توسكر الكيني المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى : بريان بويري

خط الدفاع : هيلاري واندر - كالوس كيرنجي - أسيك امبوتش - دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي - همفيري مينو اوشينج - شامي كيبوانا مويني - بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا ابراهيم - جاكسون ايرونجو