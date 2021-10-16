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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي

سيد عبد الحفيظ لحظة
سيد عبد الحفيظ لحظة إهدائه درع الأهلي لسفير مصر بالنيجر

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة  بالنادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في النيجر، على إهداء درع الأهلي للسفير نبيل مكي سفير مصر في النيجر، قبل مغادرة البعثة مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي في طريقها للقاهرة.

وحرص السفير المصري بالنيجر على حضور مباراة الأهلي والحرس الوطني التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بالتعادل ١/١، في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، كما رافق البعثة للمطار للاطمئنان على كافة ترتيبات مغادرة الأهلي للنيجر.

ووجه عبد الحفيظ الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة على الجهد الكبير الذي بذلته مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في النيجر.

وقال عبد الحفيظ إن السفارة المصرية بالنيجر حرصت على تذليل كافة العقبات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأهلي والسفارة المصرية في نيامي بدأ مبكرًا، وتحديدًا قبل حضور البعثة بأسبوعين لإنهاء كل الإجراءات مبكرًا لتكون كل الأمور مرتبة.‏

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي درع الأهلي نبيل مكي الاهلي والحرس الوطني

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