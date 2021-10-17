التعليم تبدأ عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية في مدارس محافظة المنوفية .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن هذا التوريد التجريبي لـ وجبات التعذية المدرسية سوف يستمر في مدارس المنوفية لمدة أسبوعين ثم يبدأ توريد وجبات التغذية المدرسية لباقي المحافظات ، من شركة سايلو فودز وفقا لجدول المواعيد الآتي :

* محافظات (الفيوم - الاسكندرية - بني سويف - كفر الشيخ) : يبدأ توريد وجبات التغذية المدرسية من 1 نوفمبر 2021

* محافظات ( البحيرة - القاهرة - الجيزة - اسيوط - الاقصر - قنا) : يبدأ التوريد من 15 نوفمبر 2021

* محافظات (الدقهلية - الاسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - اسوان -سوهاج) : يبدأ التوريد من 15 ديسمبر 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم استلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة ، ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلي للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة بحيث لا يتبق وجبات بالمدرسة في نهاية الاسبوع ، ويتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة على الحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على احصائية الغياب المعتمدة من شئون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان اي تلميذ نهائيا من الوجبة لأي سبب كان

وجبات التغذية المدرسية



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلقة ومدون عليها جميع البيانات الحاوية بها وعليها باركود ، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة او التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن تسلم الوجبات للمدارس وتوزع قبل منتصف اليوم الدراسي ، ويتم تسوية مستندات صرف الوجبات كل اسبوعين بعد مطابقتها ببيان الفاتورة المقدمة الجهة الموردة والبيان الوار من الادارات للمديرية ، ويتم التجميع في استمارة واحدة (اذن الاضافة) من المديرية ومراجعتها وارسالها لجهة الصرف بعد المراجعة الى ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتحتفظ المدارس بأذون التسليم ( اذن الصرف اليومي / الاستمارة المجمعة للوجبات)

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم تفعيل دور الاذاعة والصحافة المدرسية في نشر الوعي الصحي للتلاميذ واهمية تقديم الوجبة العذارئية المدرسية المقدمة من قبل الدولة .

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوجبات المدرسية الجديدة ستكون "مجانية" للطلاب .

وقال وزير التربية والتعليم : سوف تعكس الوجبات المدرسية الجديدة اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة ابنائها .

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما يتم تداوله بشأن تفاصيل و مكونات الوجبات المدرسية على السوشيال ميديا هو "تسريبات لمستندات ادارية داخلية" ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات التي [تتحملها الدولة] ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة مستند داخلي يتحدث عن تفاصيل الوجبات المدرسية ذكر التفاصيل التالية :

وجبة التغذية المدرسية لرياض الاطفال

سعرها : 5.50 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرام ، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ماي بطعم الفواكه

البديل : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزن 40 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق اسعار

وجبة التغذية المدرسية لتلاميذ ابتدائي

سعرها : 6.30 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا وزن 45 حرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات لو 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبز محشو جبنة 70 جرام

بديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + مثلث جبنة + رغيف خبز فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 60 جرام



وجبة التعليم الاعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد

سعرها : 6.50 جنيه شاملة الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات او 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبر محشو جبنة 70 جراما.

البديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبر فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 10 جرام

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم توفر العصير في وجبات التغذية المدرسية، سيتم استبداله بكيس تمر 50 جراما أو باكو بسكويت 40 جراما.