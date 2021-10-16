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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم|ماكرون أول رئيس فرنسي يقر بمجزرة ضد الجزائريين قبل 60 عاما.. إعلان نتائج الانتخابات في العراق

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

ماكرون يقر بجرائم الشرطة الفرنسية بحق الجزائريين عام 1961

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "السبت"، بحملة الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، في محاولة جديدة لتحسين علاقاته مع الجزائر بعد التوتر الذي شهدته في الفترة الأخيرة نتيجة بعض التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي.


مجزرة باريس 1961.. ماذا حدث للجزائريين وما موقف ماكرون؟

في الذكرى الستين لمجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس، يلملم الجزائريون جراحهم ويطالبون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بجريمة منظمة ضد الجزائريين قادها ونفذها مدير شرطة باريس حينذاك موريس بابون.

الولايات المتحدة ترسل 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى مصر

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم السبت، عن إرسال 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى مصر.

صندوق الاستثمارات العامة السعودية يطلق مشروع "THE RIG"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، عن إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.


الحياة تعود للحرم المكي.. إزالة الحواجز وملصقات التباعد.. فيديو

بدأت الحياة تعود إلى الحرم المكي، اليوم السبت، عقب إزالة الحواجز وملصقات التباعد الإجتماعي.

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ الطعن ضد النائب ديفيد أميس

كشفت السلطات البريطانية، اليوم السبت، عن منفذ عملية الطعن التي تعرض لها النائب ديفيد أميس من حزب المحافظين البريطاني.

الجيش اللبناني: التحقيق مع عسكري أطلق النار تجاه متظاهرين

أكد الجيش اللبناني، خضوع عسكري للتحقيق؛ لإطلاقه النار باتجاه المتظاهرين، خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت.

تفوق الكتلة الصدرية.. المفوضية العليا تعلن نتائج الانتخابات العراقية

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم السبت، نتائج الانتخابات البرلمان في العراق، وجاءت هذه النتائج كالآتي.

العراق.. مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن نتائج الانتخابات

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم، قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات البرلمانية.

السعودية تبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية

أعلنت المملكة العربية السعودية، بدء سريان قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة.

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