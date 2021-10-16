الولايات المتحدة ترسل 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى مصر

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم السبت، عن إرسال 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى مصر.

وقالت السفارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أخبار رائعة المزيد من لقاحات شركة فايزر في طريقها من الولايات المتحدة إلى مصر هل أنت مستعد للترحيب بشحنة فايزر الثانية التي تبلغ 1.6 مليون جرعة".

وبدأت وزارة الصحة والسكان تطعيم المواطنين بلقاح فايزر، بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة، ان لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، ويستخدم لجميع الفئات العمرية، لكن لن يسمح لتطعيم السيدات الحوامل حتى الآن بأي نوع من اللقاحات.



وأوضحت الوزارة، أنه يجرى حفظ اللقاح في المراكز الرئيسية، وهي «القاهرة، ومخازن حلوان، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، والأقصر».

و أكدت وزارة الصحة، أن اللقاح يحفظ في درجة حرارة من -60 إلى -90، محذرة من إعادة تجميده بعد إذابته.