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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتبرع بـ 3.6 مليون جرعة فايزر لدولة إفريقية

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، التبرع بـ 3.6 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى نيجيريا لمواجهة جائحة كورونا.

 

وطلبت شركة فايزر Pfizer Inc وشريكتها الألمانية بيو ان تك BioNTech SE من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توسيع الاستخدام الطارئ للقاح COVID-19 ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

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عندما تم التصريح باستخدام اللقاح من قبل إدارة الغذاء والدواء في ديسمبر 2020 ، كان اللقاح مخصصًا فقط لمن هم في سن 16 وما فوق ، قبل أن يتم توسيعه ليشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر في مايو.

 

تخطط إدارة الغذاء والدواء (FDA) للتحرك بسرعة ولديها اجتماع مجدول لمناقشة الأمر في 26 أكتوبر.

 

من المتوقع أن يتخذ المسؤولون قرارًا - من شأنه أن يجعل 28 مليون طفل مؤهلاً - بين الهالوين وعيد الشكر.

 

ينتظر بعض الآباء بفارغ الصبر الإذن بينما يقول آخرون إنهم لا يريدون تطعيم أطفالهم بسبب انخفاض خطر تعرضهم لمرض شديد ، مما يشكل أقل من 0.1٪ من جميع وفيات كوفيد في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ Clintrials.gov، عملت دراسة فايزر على الأطفال الصغار بشكل مشابه للطريقة التي عملت بها في الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

 

وتم تسجيل ما مجموعه 4500 طفل أصغر سنًا بعمر ستة أشهر فما فوق في ما يقرب من 100 موقع للتجارب السريرية في 26 ولاية أمريكية وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

ومن بين هؤلاء الأطفال، كان 2268 تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

 

وتم إعطاء حوالي نصف هؤلاء في المجموعة الخامسة إلى 11 جرعتين على حدة 21 يومًا والنصف الآخر تم إعطاؤهم حقن وهمي.
 

جائحة كورونا الولايات المتحدة COVID-19 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح فايزر

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