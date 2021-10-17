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التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات: تنفيذ منظومة متكاملة لتدوير المخلفات في عدد من الأحياء

صدى البلد

قال الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن تم وضع خطة رئيسية لمعرفة كمية المخلفات المتولدة من كل حي من الأحياء، والنظر إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة هذه المخلفات، سواء محطات وسيطة، أو مصانع تدوير، لتنفيذ منظومة متكاملة لتدوير هذه المخلفات في عدد من الأحياء.

وأضاف طارق العربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بعد ذلك تم النظر في عقود التشغيل لشركات النظافة لتقوم بالجمع السكني، وبالتالي تقليل المخلفات الموجودة في الشارع، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقوم بنظافة الشوارع والميادين الرئيسية أيضاً.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دعم مؤسسي، في إطار تشريعي لإدارة المنظومة به، وبالفعل تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات منذ عام تقريباً، وجاري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

ونوه طارق العربي أن التوعية الخاصة بوضع القمامة فى الصناديق أمر مهم للغاية، كاشفاً أن الجهاز يقوم بتجميع القمامة من المساكن بدلا من وضعها فى الشارع.

وأشار الرئيس التنفيذي لجاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ خطة تجميع القمامة بـ المنطقة الشرقية و الغربية فى القاهرة، والتجربة تعمم على جميع المحافظات. 

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